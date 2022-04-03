疫情｜內地單日新增破萬創兩年新高 上海8226宗今明全市檢測

內地新冠肺炎疫情持續擴大，昨新增13,146宗本土感染，包括1,455宗確診及11,691宗無症狀感染，創2020年2月12日以來單日新高。其中上海佔最多，有8,226宗，包括438宗確診及7,788宗無症狀感染，再創當地單日新高，當中六千七百多宗是在閉環隔離管控中發現，其餘在相關風險人群核酸篩查中發現，並有73宗為無症狀感染轉確診。
上海市衛健委今早宣布，為徹底排除風險點、切斷傳播鏈，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡早實現社會面動態清零，根據前期核酸篩查情況，今日在全市進行一次抗原檢測，明日在全市進行核酸檢測。上海市衛健委又提到正在進行的封控檢測，指上周一至四首批封控的浦東、浦南及毗鄰區域累計檢測1,832.9萬人次，而第二批封控的浦西上周五起累計採樣檢測1,441.16萬人次。
上海警方：男子嫌麻煩拒檢測 被行政處罰
上海市公安局則在昨晚發出通知，無正當理由拒絕參加統一組織的核酸檢測，妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法作出治安管理處罰，構成犯罪者，依法追究刑事責任。通知同時公布一宗典型個案，指松江區某街道上周五開始核酸檢測，但一名姓顏男子嫌麻煩，對檢測通知視而不見，閉門不出，還多次掛斷通知電話，要工作人員多次上門提醒，才前去檢測現場，但去到又故意向採樣人員出示微信名片二維碼，而非健康雲二維碼，之後還強行衝破工作人員阻欄，回到住所，嚴重影響核酸檢測工作正常進行。警方接報到場督促顏男完成檢測後，將顏男帶回派出所。目前顏男已被行政處罰。
孫春蘭抵上海：堅持動態清零總方針不猶豫不動搖
國務院副總理孫春蘭昨日已從吉林趕抵上海，調研疫情防控工作。孫春蘭表示，在2,500萬人口的特大城市應對Omircon疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。她強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治；盡快提升核酸檢測能力，周密組織展開全民核酸篩查，不漏一戶、不落一人，加緊摸清疫情本底；改建擴建方艙醫院和專責醫院，備足隔離病房，快速轉送收治感染者，及時展開流行病學調查，追蹤管控風險人員，「做到日清日結」等。
另外，上海市衛健委指出，今波疫情以來，上海陸續啟用後備專責醫院及改建一批方艙醫院，現時已有十多家專責醫院、後備專責醫院及方艙醫院。其中由上海新國際博覽中心改建的全上海最大方艙醫院，設有1.5萬個床位，上周四晚開始陸續收治輕症及無症狀感染者，截至今早8時已收治近6,000人。
江蘇、天津等地醫療隊抵上海支援
來自各省市的援滬醫療隊陸續抵達上海，其中江蘇省上周一起累計調派5批共五千多名醫務人員，主要協助核酸檢測及方艙部分病區相關工作，浙江亦派出1,500人援助，安徽更調派7支專業核酸檢測隊伍、4座核酸檢測方艙實驗室及5輛移動核酸檢測車到上海；天津1,512人組成的醫護團隊則在今午抵滬。上海市衛健委還透露，為進一步做好疫情應急處置任務，國家已組派醫療隊援助上海。