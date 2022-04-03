疫情｜內地單日新增破萬創兩年新高 上海8226宗今明全市檢測

內地新冠肺炎疫情持續擴大，昨新增13,146宗本土感染，包括1,455宗確診及11,691宗無症狀感染，創2020年2月12日以來單日新高。其中上海佔最多，有8,226宗，包括438宗確診及7,788宗無症狀感染，再創當地單日新高，當中六千七百多宗是在閉環隔離管控中發現，其餘在相關風險人群核酸篩查中發現，並有73宗為無症狀感染轉確診。

上海市衛健委今早宣布，為徹底排除風險點、切斷傳播鏈，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡早實現社會面動態清零，根據前期核酸篩查情況，今日在全市進行一次抗原檢測，明日在全市進行核酸檢測。上海市衛健委又提到正在進行的封控檢測，指上周一至四首批封控的浦東、浦南及毗鄰區域累計檢測1,832.9萬人次，而第二批封控的浦西上周五起累計採樣檢測1,441.16萬人次。

上海警方：男子嫌麻煩拒檢測 被行政處罰

上海市公安局則在昨晚發出通知，無正當理由拒絕參加統一組織的核酸檢測，妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法作出治安管理處罰，構成犯罪者，依法追究刑事責任。通知同時公布一宗典型個案，指松江區某街道上周五開始核酸檢測，但一名姓顏男子嫌麻煩，對檢測通知視而不見，閉門不出，還多次掛斷通知電話，要工作人員多次上門提醒，才前去檢測現場，但去到又故意向採樣人員出示微信名片二維碼，而非健康雲二維碼，之後還強行衝破工作人員阻欄，回到住所，嚴重影響核酸檢測工作正常進行。警方接報到場督促顏男完成檢測後，將顏男帶回派出所。目前顏男已被行政處罰。

