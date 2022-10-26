疫情｜內地增1241宗本土感染 北京環球影城臨時關閉

內地新冠肺炎新增本土個案繼續過千，昨日新增1,241宗本土感染，其中山西佔最多有218宗，另新疆佔138宗、廣東佔112宗、北京佔20宗、上海佔19宗。北京環球影城因配合疫情防控需要，主題公園、城市大道及兩間酒店今日臨時關閉，恢復時間另行通知。北京環球影城提到，會同時持續展開一系列深度清潔消毒殺菌、核酸檢測等疫情防控工作。

北京一女子繞道違規回京被刑事立案

北京昨日新增19宗本土確診及1宗無症狀感染，其中確診個案中，有1宗屬社會面篩查個案、18宗為隔離觀察個案。該名從社會面篩查出的確診者，為朝陽區30歲姓李女子，已因涉嫌妨害傳染病防治罪，被警方刑事立案調查。

根據朝陽區警方及北京疾控中心通報，李女上周五前往福建參加朋友婚禮，周日返京前，其「健康寶」彈出「有涉疫風險」提示。李女明知不符合「進返京防疫規定」，卻先乘火車到湖北某市，再購買前往河北某市的車票，以到站不下車、「買短乘長」的方式，於周一違規抵達北京。李女虛報旅居史簽署承諾書後出站，坐地鐵回到家中，也沒有向社區報告行程，還多次出入公共場所；接到福建某市疾控部門通知其為涉疫關聯人員後，也未有如實向社區和有關部門報備，進一步加劇疫情傳播風險。

廣東112宗本土感染 廣州佔最多有73宗

廣東疫情方面，昨日新增45宗本土確診及67宗無症狀感染，個案主要來自廣州，分別有27及46宗，深圳則分別有2及3宗，其他個案來自佛山、惠州、江門、陽江、梅州及揭陽。