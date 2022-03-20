疫情｜內地增3833宗本土個案 吉林市「靜態管理」禁外出

內地昨新增1,737宗確診及2,316宗無症狀感染，本土分別佔1,656及2,177宗，其中吉林省仍然是重災區，新增1,191宗確診及303宗無症狀感染，個案主要集中在吉林市和長春市。

吉林市和長春市分別自上周五及六展開連續3天的新一輪全民檢測，其中吉林市還根據《吉林市新冠肺炎疫情社會面清零工作方案》精神，自周一零時起至周五零時針對所有小區和社會面實施「全域靜態管理」，除外出做核酸檢測外，封控區民眾禁離開所住單位，管控區民眾禁止離開所住大廈；小區內超市和便利店禁止開門營業，只可接電話及網上訂單進行無接觸配送，放在客戶樓下的貨物接收桌。目前吉林市有1,949個封控區。

長春市則要求3天全民檢測期間所有人非必要不得出小區/村，而市區今日零時起禁止非必要車輛通行，直至另行通知。

吉林省委書記：疫情防控已到背水一戰的決戰時刻

吉林省委書記景俊海昨晚主持全省疫情防控調度會時強調，省內疫情防控已到破釜沉舟、背水一戰的決戰時刻，必須壓緊壓實各方責任，加快實施「清倉」行動，加緊改造和徵用隔離房間並提高房間周轉效率，確保風險人員「即查即轉、應隔盡隔、日清日結」，同時要確保各項防控措施有序有力有效推進，以最快速度實現動態清零目標。