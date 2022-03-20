疫情｜內地增3833宗本土個案 吉林市「靜態管理」禁外出

內地昨新增1,737宗確診及2,316宗無症狀感染，本土分別佔1,656及2,177宗，其中吉林省仍然是重災區，新增1,191宗確診及303宗無症狀感染，個案主要集中在吉林市和長春市。
吉林市和長春市分別自上周五及六展開連續3天的新一輪全民檢測，其中吉林市還根據《吉林市新冠肺炎疫情社會面清零工作方案》精神，自周一零時起至周五零時針對所有小區和社會面實施「全域靜態管理」，除外出做核酸檢測外，封控區民眾禁離開所住單位，管控區民眾禁止離開所住大廈；小區內超市和便利店禁止開門營業，只可接電話及網上訂單進行無接觸配送，放在客戶樓下的貨物接收桌。目前吉林市有1,949個封控區。
長春市則要求3天全民檢測期間所有人非必要不得出小區/村，而市區今日零時起禁止非必要車輛通行，直至另行通知。
吉林省委書記：疫情防控已到背水一戰的決戰時刻
吉林省委書記景俊海昨晚主持全省疫情防控調度會時強調，省內疫情防控已到破釜沉舟、背水一戰的決戰時刻，必須壓緊壓實各方責任，加快實施「清倉」行動，加緊改造和徵用隔離房間並提高房間周轉效率，確保風險人員「即查即轉、應隔盡隔、日清日結」，同時要確保各項防控措施有序有力有效推進，以最快速度實現動態清零目標。
另外，河北、山東、福建、上海、廣東等地本土疫情持續擴大，新增的確診及無症狀感染個案，河北分別為21及534宗，山東分別51及380宗，福建分別158及109宗，上海分別17及492宗，廣東分別51及27宗。其中廣東51宗確診個案中，深圳佔49宗，東莞、珠海各1宗；27宗無症狀感染中，深圳佔17宗，東莞7宗、中山3宗。
福建泉州市區全面管控 官方：非封城
福建疫情則集中於泉州，並波及廈門、莆田、漳州等地。泉州中心市區上周五零時起全面劃為管控區，實行「人不出區，嚴禁聚集」，區內居民原則上居家隔離，每戶每2至3天可派1人外出採購生活物資。泉州防疫指揮部強調今次並非「封城」，只是「按下慢行鍵」。
福建廈門及上海多區上班須持核酸陰性報告
廈門則要求周一起至27日到工作場所上班，必須持有本月13日或之後任何一日的核酸檢測陰性報告，由各機關、機構、公司嚴格查驗；全市卡拉OK、茶館、咖啡館、戲院、網吧、酒吧、劇本殺、按摩店等密閉場所停業，中小學及幼稚園暫停實體課堂一周，大學封閉式管理。
上海浦東新區、靜安區、徐匯區等亦在今日陸續發出公告，要求所有到區內工作場所上班的民眾，周一起至27日必須持有16日或之後任何一日的核酸檢測陰性報告，由各公司嚴格查驗。