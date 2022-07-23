疫情｜內地增722宗本土感染　國家衛健委形容防控形勢嚴峻複雜

國家衞健委通報，內地過去一日新增722宗本土新冠確診，包括128宗確診和594宗無症狀感染，當中甘肅佔最多有371宗，其次是廣西有209宗。而上海再多18宗本土感染，北京亦再出現1宗確診個案。其餘個案來自四川、安徽等地。

國家衛健委表示，近期本土疫情呈現多點散發、多地頻發的態勢，部分地區疫情外溢仍未完全阻斷，形容防控形勢嚴峻複雜，強調要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，發生疫情的地區要因地因勢處置聚集性疫情，集中資源和力量快速撲滅，快速遏制本土疫情擴散蔓延。

老年人的加強針接種率仍有提升的空間

國家衛健委指，目前全國60歲以上至少1劑次的新冠疫苗接種率為89.6%，3劑次或以上的加強免疫接種率為67.3%。國家衛健委副主任曾益新表示，雖然全國的疫苗接種覆蓋率已有比較大提高，但在80歲以上高齡老人的疫苗接種覆蓋率，以及老年人的加強針接種率上，仍有需要提升的空間。

衛健委指，全國目前仍有40%的80歲以上老年人群，約1400萬人沒有完成全程疫苗接種，另有約62%老年人群沒有完成加強免疫接種，強調他們一旦受感染，會發生嚴重疾病，死亡風險很高。當局表示，中國針對Omicron變種病毒的疫苗研發工作正穩步快速推進，只要有需要，按照相關法規要求，可以迅速啟動緊急使用程序，提供接種，並引述多項研究表示，進行不同技術路線的加強針接種後，都能大幅度提高保護效果，對重症和死亡的保護效果更加明顯，強調接種加強針是非常必要。

現職國家領導人都已接種國產新冠疫苗

國家衛健委副主任曾益新表示，國家現職黨和國家領導人都已完成了新冠疫苗接種，而且接種的都是中國國產疫苗，充分說明了國家領導人對疫情防控工作的高度重視、對中國生產的新冠疫苗的高度信任。

