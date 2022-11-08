疫情｜內地增7475本土感染 重災區廣州海珠區派「出入卡」限制外出

內地新冠肺炎疫情再擴大，昨日新增7,475宗本土感染，廣東及內蒙古仍然佔最多，分別有2,649及1,794宗，河南、新疆亦分別有747及655宗。

海珠區增2212感染 省長視察當地要求快速撲滅疫情

廣東2,649宗新增感染中，廣州佔2,377宗，其中17宗在社會面篩查及主動就診發現。海珠區仍然是廣州「重災區」，新增個案佔2,212宗，大部分患者都來自鳳陽街道康鷺片區。廣東省長王偉中昨日去到海珠區調研疫情防控工作，要求「堅決果斷以快制快，全力以赴撲滅疫情」，同時去到鳳陽街道康鷺片區實地察看，慰問前線抗疫人員，要求「加強精準防控，消除盲區死角」，盡快切斷傳播鏈。

海珠區副區長：加強管控 確保生活必需品以外場所停業

廣州衛健委今日指出，海珠區近期個案涉及管控區外的高等職業院校等重點場所，目前正全力處置中。海珠區常務副區長則傅曉初宣布，在社會面疫情防控措施延長至周五期間，對全區415個有物業管理公司的社區、207個無物業管理公司的老舊社區開展督導，通過派發「出入卡」等形式，減少人員外出；並對未納入管控的城中村等重點範圍加強管控，分組分片對園區、商舖、市場等展開全天候巡查監管，確保除生活必需品經營場所外，其他場所都暫停營業。

海珠區、白雲區部分管控區域解封

與此同時，廣州實行「分區分片及時封控、及時解封」，海珠區及白雲區多個街道部分區域已陸續降級或解除隔離。廣州衛健委表示，將繼續做好解封區域常態化疫情防控工作，包括完善出入卡口設置，嚴格落實掃場所碼、查驗核酸證明等。

另外，荔灣區西村街近日發現幾宗核酸檢測結果異常，波及範圍有擴大趨勢；白雲區雲城街、鶴龍街出現感染源不明個案。廣州市衛健委強調，「堅持發現一宗、處置一宗」。