疫情｜內地多逾2.4萬宗本土個案上海重災　美撤駐上海非緊急人員

內地疫情稍為回落，昨日通報新增24,546宗本土病例，包括1,251宗確診和23,295宗無症狀感染，比前一日少逾2,960宗，而疫情重災區的上海通報新增23,342宗本土個案，分別是994宗確診及22,348名無症狀感染者，亦較前一日2.6萬宗的高峰稍為回落，惟數字仍高企。

在上海新增病例中，273宗確診病例為此前無症狀感染者，439宗確診病例和21,844例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現，當地亦新增4宗境外輸入確診個案和1宗境外輸入無症狀感染個案，均在閉環管控中發現。

美國國務院因應上海疫情仍然嚴峻，下令所有駐上海總領事館的非緊急政府人員和相關家屬撤離，並建議美國公民赴華旅遊前要三思。美國國務院的網站上又提到，在中國可能因疫情相關的限制措施，面對強制執行當地法律。

早前美國國務院已容許駐上海總領事館的非緊急美國政府僱員，以及美國政府僱員的家屬，自願離開中國。

廣東省增35宗本土感染 廣州佔31宗

至於廣東省過去一日通報多16宗本土病例，全部為昨日開始限制民眾離市的廣州個案，其中6宗是由無症狀感染者轉為確診；本土無症狀感染個案有19宗，分別是廣州15宗及佛山4宗，即是廣州昨日通報多31宗本土個案。

廣東省新增境外輸入確診病例有4宗，包括廣州2宗，珠海1宗來自香港，以及和湛江1宗；無症狀感染個案32宗，其中深圳20宗有18宗是由香港輸入，珠海、中山和江門合共5宗都來自香港。