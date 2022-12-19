疫情｜內地大量醫護感染致人手不足 醫院號召輕症者堅守崗位

內地昨新增1,918宗新冠肺炎本土確診，廣東、北京及重慶分別佔846、314及198宗，湖南、福建、雲南、四川各佔超過60宗，浙江、天津等地則介乎1至40宗；新增2宗死亡個案，來自北京。內地防疫政策逐漸從防控傳染轉移到分級分類治療，感染人數日漸增多，各地醫院除了接收大量感染者，還有許多前線醫護人員受感染，人手相當緊張。部分醫院遂號召輕症或無症狀醫護人員堅持工作，「輕傷不下火線」，一些地方政府更號召退休醫護人員「重出江湖」。
多地醫院指急症及發燒門診「減員嚴重」
據內地「澎湃新聞」整理，吉林、河北衡水、湖北公安縣、北京朝陽區等地近日都有醫院發文談及，隨著大量感染者求醫，受感染醫護亦持續增加，各個科室「減員嚴重」，特別是急症及發燒門診，其中位於北京朝陽區的應急總醫院提到，「由於密接、隔離等情況，急診科一度減員10人，同時隨著周邊醫院相繼停診，患者是平日的幾倍多」。
這些醫院表示，不少醫護人員都主動加班、替班，一些輕症醫護亦堅守崗位，還有中招醫護未完全康復就第一時間上班，但疫情的真正高峰尚未到來，未來一至兩個月甚至更長一段時間，將是內地醫療機構和醫護人員的艱難時刻。
醫院呼籲醫護人員「不能倒下、不敢倒下」
湖北麻城市婦幼保健院前日發出公開信，呼籲無症狀或輕症醫護到陽性病區上班，發燒醫護原則上休息3天，最長5天。重慶市潼南區人民醫院亦發出倡議書，要求醫護人員「帶頭在症狀好轉後及時返崗」，稱「我們也許會頭痛發熱，也許會四肢酸痛，但不能『倒下』，不敢『倒下』，更不能群體性『倒下』，我們應身先示範，決不能喪失信心、猶疑退縮」。湖南宜章縣人民醫院更倡議行政職能部門人員都要「勇於奔赴臨床一線支援」。
多地政府號召退休醫護復出「並肩戰鬥」
廣州市衛健委今日更指出，本月以來，全市已動員和返聘960名退休醫務人員重投醫療救治前線。貴州安順市也在今日發出倡議書，呼籲退休醫務工作者積極投身疫情防控，主動擔當社會責任，報名參與新冠救治工作，「與我們一起並肩戰鬥」。山東青島萊西市衛健局、安徽省衛健委、廣東江門市政府、福建福州台江區衛健局等，近日都有類似呼籲，希望退休醫護重投基層醫療衛生機構，或者加入義工隊伍，協助發放抗疫包等工作。
專家：應允許無症狀及輕症患者回到崗位
官媒《生命時報》指出，除了醫療系統人手緊張，部分行業、企業亦有「復工復產困難」的問題，例如北京西單明珠廣場月初恢復營業後，因大量商戶員工染疫及民眾擔心染疫，場面相當冷清，最終部分樓層暫停營業。北京大學首鋼醫院感染性疾病科主任張丹認為，冬季本來就是呼吸道疾病流行季節，目前新冠感染者大量增加已不可避免。
張丹介紹，根據外國傳播數據規律，明年1月內地感染率大約會增至60%至70%，明年3月左右可能達到90%，若患者都居家管理，「社會可能會在很長一段時間裡陷入癱瘓，所以必須考慮備選方案，維持全社會生產生活。在諸多行業人力短缺的情況下，應允許無症狀感染者和輕型病例回到崗位，這也是不少機構已開始實施的方案」。
專家：對感染反應過度不願復工 阻礙回歸正常生活
北京大學法學院教授、衛生法學專家孫東東則認為，目前確實有部分用人單位對感染問題反應過度、自行加碼的情況，還有部分員工因害怕感染而不願復工的現象，「這阻礙了大家回歸正常生活」。孫東東強調，感染Omicron症狀雖然每個人都有不同輕重，「但基本都是上呼吸道感染，不會帶來肺部損傷」，故「我們應該按季節性流感來對待它……目前新冠肺炎是乙類傳染病按照甲類管理，建議將新冠降為乙類管理，同時將由奧密克戎引發的單純上呼吸道感染，降為丙類管理，流感也是丙類」。
專家認為不能因個別陽性導致全社會運行受影響
武漢大學公共衛生學院教授譚曉東就預計，明年1月，新冠將回歸乙類傳染病管理，未來Omicron管理更會向流感等其他冬季傳染病管理看齊，稱「總因為個別人陽性，導致全體、乃至全社會正常運行受影響，這與民眾所期望的社會活力及政策優化目的是相悖的」。