疫情｜內地大量醫護感染致人手不足 醫院號召輕症者堅守崗位

內地昨新增1,918宗新冠肺炎本土確診，廣東、北京及重慶分別佔846、314及198宗，湖南、福建、雲南、四川各佔超過60宗，浙江、天津等地則介乎1至40宗；新增2宗死亡個案，來自北京。內地防疫政策逐漸從防控傳染轉移到分級分類治療，感染人數日漸增多，各地醫院除了接收大量感染者，還有許多前線醫護人員受感染，人手相當緊張。部分醫院遂號召輕症或無症狀醫護人員堅持工作，「輕傷不下火線」，一些地方政府更號召退休醫護人員「重出江湖」。

多地醫院指急症及發燒門診「減員嚴重」

據內地「澎湃新聞」整理，吉林、河北衡水、湖北公安縣、北京朝陽區等地近日都有醫院發文談及，隨著大量感染者求醫，受感染醫護亦持續增加，各個科室「減員嚴重」，特別是急症及發燒門診，其中位於北京朝陽區的應急總醫院提到，「由於密接、隔離等情況，急診科一度減員10人，同時隨著周邊醫院相繼停診，患者是平日的幾倍多」。

這些醫院表示，不少醫護人員都主動加班、替班，一些輕症醫護亦堅守崗位，還有中招醫護未完全康復就第一時間上班，但疫情的真正高峰尚未到來，未來一至兩個月甚至更長一段時間，將是內地醫療機構和醫護人員的艱難時刻。

醫院呼籲醫護人員「不能倒下、不敢倒下」

湖北麻城市婦幼保健院前日發出公開信，呼籲無症狀或輕症醫護到陽性病區上班，發燒醫護原則上休息3天，最長5天。重慶市潼南區人民醫院亦發出倡議書，要求醫護人員「帶頭在症狀好轉後及時返崗」，稱「我們也許會頭痛發熱，也許會四肢酸痛，但不能『倒下』，不敢『倒下』，更不能群體性『倒下』，我們應身先示範，決不能喪失信心、猶疑退縮」。湖南宜章縣人民醫院更倡議行政職能部門人員都要「勇於奔赴臨床一線支援」。

多地政府號召退休醫護復出「並肩戰鬥」

廣州市衛健委今日更指出，本月以來，全市已動員和返聘960名退休醫務人員重投醫療救治前線。貴州安順市也在今日發出倡議書，呼籲退休醫務工作者積極投身疫情防控，主動擔當社會責任，報名參與新冠救治工作，「與我們一起並肩戰鬥」。山東青島萊西市衛健局、安徽省衛健委、廣東江門市政府、福建福州台江區衛健局等，近日都有類似呼籲，希望退休醫護重投基層醫療衛生機構，或者加入義工隊伍，協助發放抗疫包等工作。

