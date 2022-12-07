疫情｜內地專家建議新冠肺炎改名「新冠病毒傳染病」

內地昨新增25,115宗新冠肺炎本土感染，廣東、北京及重慶仍然是個案最多的3個省市，分別有4,919、3,974及3,765宗，山西、黑龍江、陝西亦有過千宗。對於主流病毒Omicron毒力減弱，北京中醫藥大學黨委書記、中華中醫藥學會感染分會主任委員谷曉紅認為，新冠肺炎應改名為「新冠病毒傳染病」，又透露廣東有專家提議改稱「新冠病毒感冒」，惟「感冒」未能強調病毒的傳染性。

專家：當初叫「肺炎」已經不太準確

《北京日報》報道，中華中醫藥學會感染分會周一晚召開專家共識會，谷曉紅與十幾名副主任委員達成共識，認為新冠肺炎應改名為新冠病毒傳染病。谷曉紅表示，新冠病毒在2019年底出現時，稱為「肺炎」已經不是太準確，因為有相當一部分患者沒有出現肺炎，且病毒還會損害肝、腎功能。

谷曉紅又指，經過三年，從專家角度來說，病毒已經變種成另一種病，很少造成肺部感染，主要感染上呼吸道，但同時傳染性極強，所以應改稱為新冠病毒傳染病，突出病毒的傳染性，提示民眾做好防護。

網民：有必要改名？

報道隨即引起網民熱議，相關話題還登上微博熱搜第二位。有網民批評，「一個傳播了3年多的病毒重新命名，有必要嗎？有這功夫多研究治療方案吧」、「這個說法非常不科學！還是新冠，只是致病力下降了！河馬的兒子還是河馬，人的兒子不可能叫狗熊」、「疫情減退，不可能變病名，磚頭還是泥的，逐漸消失殆盡。是正常現象」。

一些網民就認為，「本來新冠病毒就是襲擊免疫系統的，引起全身性的疾病，不光是肺部。確實不該叫新冠肺炎」、「是的，已經跟肺炎沒有關係了，是支氣管炎屬上呼吸道感染」、「確實應該消除大家對新冠感冒的恐懼了，提高免疫力，提高身體素質吧」。還有網民揶揄，「讓你吹風，沒讓刮龍捲風啊」。