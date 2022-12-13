疫情｜內地專家籲孕婦毋須恐慌：新冠幾乎不傳染胎兒

國務院聯防聯控機制今日舉行記者會，介紹新防疫形勢下重點人群的健康管理。對於孕婦感染新冠後會否影響胎兒，北京大學第三醫院院長、中國工程院院士喬杰表示，「母體有胎盤這樣一個非常好的保護屏障，所以幾乎是不傳染給胎兒的」，但產後媽媽、寶寶在一起時就要注意有一定的隔離，或者戴N95口罩，且「可以母乳餵養」。

喬杰又呼籲孕婦感染後不用恐慌，從全國產科專家匯總的國內情況和國際報道來看，孕婦症狀和病程都與普通人差不多，主要是上呼吸道感染，如咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞、流鼻涕、全身酸痛、發燒，重症非常少，病程亦基本是5至7天；個別重症主要與基礎病有關，若本身肝腎功能差、患有高血壓、糖尿病等，應及時就醫，「另外特別重要的，其實不管是老年人還是孕產婦還是兒童，均衡的營養、充足的睡眠，這都是非常關鍵的，還要有積極樂觀的心態」。

疾控專家：疫苗防感染未如理想 但能防重症死亡

另外，政府和專家一直致力推動民眾接種新冠疫苗，強調能減少重症和死亡，但一些民眾更關注「新冠疫苗無法預防感染」，認為根本無必要接種。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶強調，接種疫苗可以預防感染、發病，也可以預防重症和死亡，雖然新冠疫苗預防感染或發病的效果，目前看來「不是我們期望的那麼理想」，但「預防重症和預防死亡的效果還是非常顯著的，這也就是為甚麼世界衛生組織、各個國家，還有相關的地區，都在推進疫苗接種的主要原因」。王華慶呼籲通過疫苗接種來將重症和死亡風險降低，從而保護脆弱人群，包括長者等有基礎疾病人群。