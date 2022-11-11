疫情｜內地放寬入境檢疫至「5+3」　取消入境航班熔斷

內地今日(11日)公布放寬入境檢疫限制，在新安排下，入境內地和密切接觸者的隔離將由「7+3」縮短至「5+3」，即是5天集中隔離加3天居家隔離，同時取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明，調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明等。

中國國家衛健委今日公布，進一步優化疫情防控措施，以及科學精準做好防控工作，當中提到周四中央政治局常委會會議，研究部署的20條措施，當中包括取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內，由2次核檢陰性證明改為1次；以及入境人員及密切接觸者將由現時「7+3」，改為「5+3」，期間賦碼管理、不得外出，當中集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各進行一次核酸檢測，居家隔離醫學觀察的第1、3天進行一次核酸檢測。

重要商務人員採用「閉環泡泡」措施

至於入境重要商務人員、體育團體等，採用「閉環泡泡」措施，即「點對點」轉運至免隔離閉環管理區，開展商務、訓練、比賽等活動，期間賦碼管理，不可離開管理區，中方人員進入管理區前，需完成疫苗加強免疫接種。

另外，風險區由「高、中、低」三類，調整為「高、低」兩類，「高風險區」一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大；「高風險區」連續5天未發現新增感染者，降為「低風險區」，符合解封條件的「高風險區」要及時解封，最大限度減少居民管控；同時有序推進疫苗接種，加快提高疫苗加強免疫接種覆蓋率，特別是老年人群加強免疫接種覆蓋率等。