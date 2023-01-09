疫情｜內地放寬防疫時機惹質疑 梁萬年：這個時候最佳

內地去年12月上旬起放寬防疫措施，不少聲音質疑，正值寒冬，既有Omicron流行，又有流感肆虐，時機欠佳。官媒央視引述國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年稱，這是經過綜合判斷的結果，「各個方面綜合分析來看是一個機會，這個機會是基於一個基本的前提，這個(新冠)病毒我們是無法把它消滅掉的，尤其是奧密克戎(Omicron)……我們認為這個時候針對這種變異株，我們進行一些相關的策略和措施調整應該是最佳的」。
梁萬年：中國必須作出抉擇 平衡疫情防控和社會經濟發展
梁萬年接受央視專訪，講解為何要在冬季放寬防疫措施。梁萬年直言，Omicron傳播速度快，「不感染幾乎是不可能的，全世界沒有任何一個國家做到」，故中國必須作出抉擇，如何有效地平衡疫情防控和社會經濟發展，將資源用在最需要的地方，發揮最好的效率，「所以這種調整是主動的，不是有些人認為的是因為你防不住了」。
梁萬年表示，單從疾病層面看，不在冬季調整防疫或可能減少一些疊加影響，但到去年底有幾方面變化，令「我們感覺是可以進一步實行優化調整的時機了」，包括Omicron致病力變弱、長者等高危人群的新冠疫苗接種比例達到一定要求，還有藥物及重症救治等資源準備等。
梁萬年解釋，去年2月到香港調研，「第一件事我就發現死亡的94%是老年人」，並經分析發現，當時香港的新冠疫苗接種率逾86%，但其中長者接種率不足15%，「我一下看到的問題就在這。我們當時疫苗接種率也是80%多，老年人的疫苗接種率在幾個月前的時候還不到40%」。
梁萬年：提前或推遲在夏季開放 均非最好時機
梁萬年又指，放寬防疫不論是提前在去年六、七月，或者推遲到今年六、七月，也不是理想時機，因為去年六、七月期間，長者接種及整體加強劑接種水平，都未達到預期保護效果，「所以我們就是利用了這些窗口期，再進一步強化老年人群的疫苗接種……現在(長者接種率)80%多了」。不過，梁萬年表示，接種疫苗後產生的抗體，持續時間有限，雖然「2023年六、七月份季節又好，呼吸系統病又少，放(寬)最好，但是六、七月份的時候，我們老年人群的疫苗接種的所產生的主動免疫的保護力在下降」，故而在去年12月上旬「放開」，應是最佳時機。
梁萬年：全球都無國家敢說對抗疫準備充足
至於外界認為當局準備不足，放寬得太倉猝，導致醫院病人急增，超出醫院負荷，梁萬年認為，「因為這個疾病來勢太快了」，短時間大量感染，難免導致醫療資源緊缺，所以國家極力將醫療救治及防醫療擠兌放在優先戰略位置，而「從全球來看，都沒有任何一個國家敢說準備好了，都會難免出現這樣和那樣的問題」，關鍵是在資源相對緊張情況下如何分級診療，讓真正高危人群優先得到救治。
梁萬年：春運或再引起新一波感染 但不會太嚴重
面對春運人群大規模流動可能再引發新一波感染高峰，梁萬年表示，許多省份已經達到疫情高峰，甚至有些開始下降，「如果說我們很多過了高峰的，再通過春節的流動引起比較大的第二波或第三波，這種概率不排除，但是概率比較小，即使有也不會是太大的一個波峰」，而且「肯定不會」像近期這般嚴重。