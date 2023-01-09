疫情｜內地放寬防疫時機惹質疑 梁萬年：這個時候最佳

內地去年12月上旬起放寬防疫措施，不少聲音質疑，正值寒冬，既有Omicron流行，又有流感肆虐，時機欠佳。官媒央視引述國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年稱，這是經過綜合判斷的結果，「各個方面綜合分析來看是一個機會，這個機會是基於一個基本的前提，這個(新冠)病毒我們是無法把它消滅掉的，尤其是奧密克戎(Omicron)……我們認為這個時候針對這種變異株，我們進行一些相關的策略和措施調整應該是最佳的」。

梁萬年：中國必須作出抉擇 平衡疫情防控和社會經濟發展

梁萬年接受央視專訪，講解為何要在冬季放寬防疫措施。梁萬年直言，Omicron傳播速度快，「不感染幾乎是不可能的，全世界沒有任何一個國家做到」，故中國必須作出抉擇，如何有效地平衡疫情防控和社會經濟發展，將資源用在最需要的地方，發揮最好的效率，「所以這種調整是主動的，不是有些人認為的是因為你防不住了」。

梁萬年表示，單從疾病層面看，不在冬季調整防疫或可能減少一些疊加影響，但到去年底有幾方面變化，令「我們感覺是可以進一步實行優化調整的時機了」，包括Omicron致病力變弱、長者等高危人群的新冠疫苗接種比例達到一定要求，還有藥物及重症救治等資源準備等。