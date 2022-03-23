疫情｜內地本月本土感染破4萬 國家衛健委促早發現、快處置

國家衛健委周二指出，內地本月1至21日累計報告逾4.1萬人本土感染，波及28個省，而且新增個案仍在快速增加，要求「疫情發現要更早，疫情處置要更快，落實防控措施要更實」，盡快遏制疫情擴散蔓延。國家衛健委特別提到，吉林疫情仍處於高位發展階段，累計感染者超過2.2萬人，集中於吉林市和長春市，兩市社會面傳播風險仍然存在。

超千萬人大城市都要24小時完成劃定區域核酸檢測

對於要更早更快發現並處理疫情，國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制日前發布《區域新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南(第三版)》，要求各個設有市轄區的城市，包括城區常住人口超過1,000萬人的超大城市，發生疫情後應在24小時內完成劃定區域內的核酸檢測任務，必要時可申請全國支援。

至於「區域」定義，國家衛健委表示，是封控區、管控區、防範區，「也可能包括整個行政區域的全域」，而範圍的劃定要取決於精準、科學的流行病學調查、管控措施是否嚴格，以及感染者是否集中。

國家衛健委又提到，如要做全民檢測，最有效時間是「越早越好」，在疫情初期找出並控制所有傳染源，「疫情就能夠很快阻斷」，另一時機是「疫情後期」，當疫情降到一定水平後，以全民檢測來達到社會面「動態清零」目標。

