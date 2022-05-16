疫情｜內地核酸採樣檢測員渴市 日薪2000仍「一人難求」

新冠變種病毒Omicron傳播速度快、傳染力強，國務院聯防聯控機制月初強調，要提升監測預警靈敏度，在大城市建立步行15分鐘「核酸採樣圈」，人力需求隨之大增。官媒《人民日報》旗下《健康時報》報道，北京、天津、深圳、山東青島、陝西西安、湖北武漢等地的醫學檢驗公司、私家醫院及人力資源公司等，近日都在某招聘網站大量聘請核酸採樣員、檢測員，其中兼職時薪普遍50元(人民幣，下同)元，日薪高達2,000元，月薪最少7,000元；全職月薪最少1.2萬元，上海有公司則開出最高2萬元。

有公司提供食宿 還有員工旅遊等福利

報道介紹，總體來說，核酸採樣員要持有護士證或醫師證，有鼻拭子和咽拭子採樣經驗優先聘用，學歷最少要有中專。一些公司還有特別條件，例如已接種第3針、有車牌等。待遇方面，部分講明每日工作8至9小時，不加班，可提供食宿，上海有公司更承諾，除了有最基本的「五險一金」、年終獎金及年度體檢外，還有員工旅遊、股票期權等。

至於核酸檢測員，官媒《中國新聞周刊》報道，需持PCR證(臨床基因擴增檢驗技術人員上崗證)，還需要有醫學檢驗職稱，若職稱達中級或以上，「日薪1,000元不難達到，部分地區甚至開到2,000元的日薪」，惟目前「職稱很難滿足，已經變成只要有PCR證就可參與檢測」。報道還指出，就算市場高薪聘請核酸檢測員，核酸採樣員日薪也最少有300，但持有相關證件的人員稀缺，「依然面臨『一人難求』的困境」，有招聘廣告甚至打出「幹一天也行」字樣。

全國或要新增75萬個檢測點 需上百萬勞動力

官媒「中新經緯」直言，核酸檢測相關工作正成為熱門「新工種」，全國多地已自4月中下旬起陸續啟動常態化核酸檢測工作，民眾需以定期核酸陰性證明進入公共場所、乘搭公共交通工具等。報道還引述上海證券上周一發布的行業周報指出，其中浙江杭州已設1萬個免費核酸檢測點，按照杭州人口約1,200萬、約1,200人對應一個檢測點的比例來計算，僅考慮城市人口，全國最少要新增75萬個檢測點。報道又指，每個核酸檢測點都要有核酸採樣員和資料輸入員，還需要核酸檢測員進行核酸實驗及出具核酸報告等，「由此或將帶來百萬級勞動力需求」。