疫情｜內地進一步優化防疫措施 跨地區流動毋須核酸證明

國務院聯防聯控機制再公布10條優化防疫措施，要求進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次，並且「不再對跨地區流動人員查驗核酸陰性證明和健康碼，不再開展落地檢」，同時准許具居家隔離條件的無症狀感染者及輕症患者居家隔離。

風險區劃設精準到住戶 嚴禁封堵通道大門

措施要求，劃設風險區域要精準到樓棟、單元、樓層、住戶，不得隨意擴大到小區、社區和街道(鄉鎮)等區域，且不得採取各種形式的臨時封控。高風險區落實「快封快解」，連續5天無新增感染者，要及時解封。與此同時，嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、社區門，確保民眾看病就醫、緊急避險等外出渠道通暢。非高風險區則不得限制人員流動，不得停工、停產、停業。

除特殊場所 不驗核酸證明不查健康碼

檢測方面，重申不按行政區域展開核酸檢測，並要進一步縮減核酸檢測範圍和頻率，另可根據防疫需要展開抗原檢測，又要求解除對跨地區流動人員的檢測規定。此外，除高風險崗位從業人員、高風險區人員外，其他人員願檢盡檢；除養老院、福利院、醫療機構、托兒機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測證明，不查驗健康碼。重要機關、大型企業及一些特定場所，可由屬地自行確定防疫措施。

隔離措施亦有調整，具居家隔離條件的無症狀及輕症可選擇居家隔離，居隔第6、7天連續2次核酸檢測Ct值等於或大於35解隔；密切接觸者5天居隔，第5天核酸陰性即可解隔。

不得限制購買退燒止咳抗病毒治感冒等藥物

另外，措施要求各地藥店要正常營運，不得隨意關停，亦不得限制民眾線上線下購買退燒、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物。措施並要求加快推進長者新冠疫苗接種，各地要堅持應接盡接原則，聚焦提高60至79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，作出專項安排。

