疫情｜內媒相繼報道康復者感受：新冠一點不可怕

內地多個城市放寬防疫措施之際，媒體相繼報道感染Omicron「並不可怕」，以緩解民眾對染疫的焦慮。其中上海「澎湃新聞」引述當地6名Omicron康復者指出，雖然染疫後出現心理壓力和思想負擔，但實際上沒有嚴重症狀，也沒有後遺症，生活已回到正軌，當中一名入方艙治療一周就康復出艙的93歲姓王婆婆強調，「我感覺新冠一點不可怕，保持良好的心態，吃好睡好很重要……即使感染了也不要害怕，配合醫護人員治療，相信他們」。 該篇題為《6名奧密克戎康復者自述：一開始或有過心理壓力，但病毒並不可怕》的報道，找來6名年齡介乎25至93歲的Omicorn康復者現身說法，當中包括免疫力較低的愛滋病患者，也有人一家大小包括6歲半女兒都中招。相關康復者與家屬都是在今年三、四月感染，主要屬輕症，被送到方艙醫院或者獲准居家隔離，個別人士染疫前未接種新冠疫苗。報道強調，「考慮到個體差異，這幾位受訪者的症狀與情況不能代表所有人，但是他們還是能夠作為真實的樣本提供參考」。

其中一名79歲姓張退休男子被送入方艙後，因便血而轉送醫院，結果證實消化道出血，與新冠無關，「那時候我還是很緊張，擔心自己要完蛋了，最不安的時候，我甚至給遠在國外的孩子留了遺言」。張男又透露，從核酸陽性到轉陰出艙，都無出現感冒、咳嗽、發燒、疼痛等新冠症狀，至於消化道出血，「我懷疑，可能是我高度精神緊張導致的。那個時候，我每天老會想怎麼我這麼倒楣，感染了這種病，心裡面很焦急」。 康復者：心情好是最大免疫力 核酸檢測結果相對反覆的25歲姓王女子就形容，「身體其實沒那麼難受，但心理壓力很大，看到很多網上的信息，比較焦慮，晚上三四點都睡不著。我們小區也有老年人確診，過幾天就轉陰了，可能他們沒有甚麼心理負擔，好得快」。一名52歲送水工人則透露，當時只有「小感冒」，3月29日被送入方艙醫院後，「我心態挺好的……在方艙醫院我也沒有治療，因為一切都很正常，4月15日我轉陰後出艙了」，又稱「我這個人很樂觀，我覺得心情好是最大的免疫力」。