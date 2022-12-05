疫情｜內媒相繼報道康復者感受：新冠一點不可怕

內地多個城市放寬防疫措施之際，媒體相繼報道感染Omicron「並不可怕」，以緩解民眾對染疫的焦慮。其中上海「澎湃新聞」引述當地6名Omicron康復者指出，雖然染疫後出現心理壓力和思想負擔，但實際上沒有嚴重症狀，也沒有後遺症，生活已回到正軌，當中一名入方艙治療一周就康復出艙的93歲姓王婆婆強調，「我感覺新冠一點不可怕，保持良好的心態，吃好睡好很重要……即使感染了也不要害怕，配合醫護人員治療，相信他們」。
該篇題為《6名奧密克戎康復者自述：一開始或有過心理壓力，但病毒並不可怕》的報道，找來6名年齡介乎25至93歲的Omicorn康復者現身說法，當中包括免疫力較低的愛滋病患者，也有人一家大小包括6歲半女兒都中招。相關康復者與家屬都是在今年三、四月感染，主要屬輕症，被送到方艙醫院或者獲准居家隔離，個別人士染疫前未接種新冠疫苗。報道強調，「考慮到個體差異，這幾位受訪者的症狀與情況不能代表所有人，但是他們還是能夠作為真實的樣本提供參考」。
其中一名79歲姓張退休男子被送入方艙後，因便血而轉送醫院，結果證實消化道出血，與新冠無關，「那時候我還是很緊張，擔心自己要完蛋了，最不安的時候，我甚至給遠在國外的孩子留了遺言」。張男又透露，從核酸陽性到轉陰出艙，都無出現感冒、咳嗽、發燒、疼痛等新冠症狀，至於消化道出血，「我懷疑，可能是我高度精神緊張導致的。那個時候，我每天老會想怎麼我這麼倒楣，感染了這種病，心裡面很焦急」。
康復者：心情好是最大免疫力
核酸檢測結果相對反覆的25歲姓王女子就形容，「身體其實沒那麼難受，但心理壓力很大，看到很多網上的信息，比較焦慮，晚上三四點都睡不著。我們小區也有老年人確診，過幾天就轉陰了，可能他們沒有甚麼心理負擔，好得快」。一名52歲送水工人則透露，當時只有「小感冒」，3月29日被送入方艙醫院後，「我心態挺好的……在方艙醫院我也沒有治療，因為一切都很正常，4月15日我轉陰後出艙了」，又稱「我這個人很樂觀，我覺得心情好是最大的免疫力」。
新疆男一家十二口中招：方艙還好 管吃管住
《北京青年報》就發表題為《5位新冠感染康復者：「陽」了之後我們經歷了甚麼 | 口述實錄》的報道，指5名22至48歲康復者「幾乎都提到了一點：不要過分恐懼，但也要做好防護」。當中一名新疆男子一家十二口都相繼中招，被送入方艙醫院，「我覺得在方艙倒也還好，幾個月封控下來，人的錢包都癟了，這裡好歹管吃管住」，又指「我們社區裡很多人都『陽』過了，我們這裡管這些陽過康復的人叫『鐵人』，他們比沒感染過的人，更先可以自由出入社區。經過這次，我身邊很多人都覺得新冠沒有那麼可怕」。
康復者：後遺症應該是總被問得病的事
另一名22歲大學生就表示，「我覺得這個病毒太因人而異了，奇怪的是，我和經常鍛煉的朋友這次反應嚴重一些，不怎麼鍛煉的人反倒沒甚麼症狀」。一名一家老少、包括懷孕妻子都相繼受感染的29歲男子則稱，「我和方艙的病友們交流過所謂後遺症的話題。大多數人告訴我就是嗓子有痰但是咳不出來，偶爾會咳嗽幾下，有點像咽炎。回來以後發現身體很乏，沒有以前那麼精神，吃東西感覺沒甚麼味道，但是這種情況都會在一個月內緩解，恢復正常。要說有甚麼『後遺症』，應該是有人一見你就問『得病的事』」。