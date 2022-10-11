疫情｜兩官媒同日發文 強調必須堅持動態清零

內地國慶假期過後疫情反彈，31個省(自治區/直轄市)之中，昨日有28個錄得本土感染，總數超過2,000宗。官媒《人民日報》今日發表署名為「仲音」、題為《「動態清零」可持續而且必須堅持》文章，強調目前疫情「點多、面廣」，防控任務艱難繁重，「越是這樣的時候，越要深刻認識到『動態清零』可持續而且必須堅持」，繼續科學精準做好防疫工作。

人民日報：動態清零以最小代價實現最大防控效果

文章重申，「堅持動態清零」能較好地平衡防疫和經濟社會發展之間的關係，並能以最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，而且「實踐充分證明，我國疫情防控有良好的成本效益比，動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，是現階段我國及時控制疫情的最佳選擇」。

官媒「新華社」同日發表題為《增強定力耐力 疫情防控絕不能「躺平」》的評論文章，指新冠病毒仍在持續變種，傳播力和致病力並未減弱，如果不能堅決果斷落實既定的防控政策，不能科學精準做到「早發現、早報告、早隔離、早治療」，民眾的生命安全和身體健康必將遭受巨大衝擊，未來的經濟發展和正常生活也將失去穩定保障。

新華社：抗疫遠未到可歇歇腳鬆口氣的時候

文章強調，「抗疫還遠未到可以『歇歇腳』『鬆口氣』的時候。動態清零是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，是綜合社會成本最低的抗疫策略」，「躺平」更沒有出路，絕大多數「躺平」國家都付出了巨大代價，「感染新冠病毒仍是一些國家人民的主要死因之一」，而「長新冠」亦導致醫療成本增加、勞動力減少，對經濟發展將產生負面影響。

文章重申，「我國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零」，呼籲屬地、部門、單位、個人「把疫情防控的大網織緊織密，堅定信心、保持耐心，我們一定能夠贏得最後的勝利」。

