疫情｜冒用健康碼、繞小路、匿貨車 北京多人避入京關卡檢查被捕

內地新冠肺炎疫情仍在擴大，多日無新增本土感染的北京又「斷纜」。北京舉行疫情記者會，指今日截至下午3時新增4宗個案，都與外省疫情有關，又提到近日有多人明知不符合入京回京政策要求，還是要以冒用他人健康碼、繞行鄉村小路、藏匿貨車車廂、翻越隔離護欄等方式，逃避防疫檢查站的正常檢查，已被北京警方行政拘留。

北京今增4宗本土感染 其中一人隱瞞曾去中高風險區

記者會指，4名新增患者分布於朝陽區、昌平區及豐台區，其中兩人是一對赴京就醫的外省母女，一人是京外個案密切接觸者，一人赴外省旅遊後回京。

記者會指出，該名姓劉外遊人士明明曾前往疫情中、高風險區，且「健康寶」曾彈出風險提示，卻為了盡快回京而申訴解除「彈窗」，導致現時有260人被判定為風險人員，造成疫情傳播重大風險隱患，警方已對劉立案調查。

記者會強調，要嚴格落實遠端管控及進返京規範管理，加強機場、車站、公路卡口等風險人士排查工作，堅持做好國際航班入境旅客及高風險崗位相關工作人員閉環管理和安全防護。

內地再增2312本土感染 海南仍佔最多有1162宗

內地整體疫情方面，昨日新增2,312宗本土感染，海南仍然佔最多，有1,162宗，其次是西藏592宗、新疆344宗，浙江則有36宗，廣東亦有16宗。台灣方面，今日新增15,596宗本土確診及22宗死亡個案。