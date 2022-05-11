疫情｜北京公司辣招監控WFH：「打卡」少於89次視為曠工 員工呻不敢去廁所

北京疫情反覆，朝陽區要求在該區工作、生活的民眾周一開始在家工作(WFH)。在美國上市的北京教育培訓機構「尚德機構」，為確保該區員工在家工作期間無偷懶，竟要求他們在電腦安裝監控軟件，讓系統每5分鐘自動截取螢幕畫面甚至自動拍攝人臉，一旦沒截夠指定次數，就當作「曠工」。事件掀起爭議後，尚德機構承認，這是疫情居家辦公期間確保員工工作效率的應急管理辦法，員工知情且同意自行安裝相關軟件。美國時間周二，尚德機構股價一度暴跌近26%，先後5度觸發熔斷，收市報2.45美元，跌18.87%。

爆料指監控系統每5分鐘自動截屏甚至拍攝人臉

北京有「職場博主」周日在微博不點名爆料，「明天開始北京朝陽區全區實行居家辦公，某公司要求員工連夜電腦裝監控軟件，每5分鐘自動截屏一次，不夠89次算曠工，搞笑的是這個監控軟件僅支持Windows系統，使用Mac的同學需要裝虛擬機來方便公司監控」。多名網民隨即點出公司名，「尚德，是他吧」、「是尚德吧」，又稱「哇果然有人來吐槽了」、「吐槽是吐槽，也沒見一個因此而不幹的」。

另一個社交平台「脈脈」隨後也有人爆料，「尚德簡直了，居家辦公要攝像頭每5分鐘抓拍一次人臉，大家不敢去上廁所，如果幾次抓拍不到，就要扣除全部績效，領導和HR也跟著扣錢」。