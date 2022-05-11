疫情｜北京公司辣招監控WFH：「打卡」少於89次視為曠工 員工呻不敢去廁所

北京疫情反覆，朝陽區要求在該區工作、生活的民眾周一開始在家工作(WFH)。在美國上市的北京教育培訓機構「尚德機構」，為確保該區員工在家工作期間無偷懶，竟要求他們在電腦安裝監控軟件，讓系統每5分鐘自動截取螢幕畫面甚至自動拍攝人臉，一旦沒截夠指定次數，就當作「曠工」。事件掀起爭議後，尚德機構承認，這是疫情居家辦公期間確保員工工作效率的應急管理辦法，員工知情且同意自行安裝相關軟件。美國時間周二，尚德機構股價一度暴跌近26%，先後5度觸發熔斷，收市報2.45美元，跌18.87%。
爆料指監控系統每5分鐘自動截屏甚至拍攝人臉
北京有「職場博主」周日在微博不點名爆料，「明天開始北京朝陽區全區實行居家辦公，某公司要求員工連夜電腦裝監控軟件，每5分鐘自動截屏一次，不夠89次算曠工，搞笑的是這個監控軟件僅支持Windows系統，使用Mac的同學需要裝虛擬機來方便公司監控」。多名網民隨即點出公司名，「尚德，是他吧」、「是尚德吧」，又稱「哇果然有人來吐槽了」、「吐槽是吐槽，也沒見一個因此而不幹的」。
另一個社交平台「脈脈」隨後也有人爆料，「尚德簡直了，居家辦公要攝像頭每5分鐘抓拍一次人臉，大家不敢去上廁所，如果幾次抓拍不到，就要扣除全部績效，領導和HR也跟著扣錢」。
尚德機構：員工知情同意自行安裝監控軟件
相關爆料迅速在微博衝上熱搜，內地網民紛紛批評，「真開眼了，啥奇葩公司都有」、「這樣的公司走不遠，早晚倒閉」、「妥妥地對員工的不信任。這個是怎樣的企業文化？是……敬畏制度？」、「改名叫喪德好了」。有網民就表示，「這是沒見過更狠的，全程開視頻辦公的」、「大廠也在做同樣的事情，甚至監控軟體拓展到了私人手機上」。內地傳媒報道，尚德機構初時未有直接回應事件，僅稱要內部溝通後再作回覆，至昨日承認，相關措施員工知情、同意，並自行安裝相關軟件，公司會在工作時間內抽查員工的工作狀態，而員工用餐、休息等私人時間，公司不會抽查。
尚德機構2003年在北京成立，於北京、上海、廣州、深圳、武漢、天津、重慶、杭州等地都有分校，主要從事成人職業及學歷類考試、技能培訓、國際教育、興趣培訓，培訓內容包括自學考試、MBA、教師資格證、會計等考前培訓；2018年在美國紐約交易所上市，發行價11.5美元，股價最高曾達到176美元。根據尚德機構2021年年報，2021年總營收25.08億元(人民幣，下同)，按年增長13.8%；淨利潤2.12億元，創上市以來新高，按年增長149.28%。2015至2020年，尚德機構累計虧損近30億元。