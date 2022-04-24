疫情｜北京新一波疫情急增至41宗 朝陽區全民檢測

上海疫情未平穩，首都北京新一波疫情又至，而且迅速擴散，自上周五起至今日下午4時，全市累計41宗感染，朝陽區佔26宗，房山區7宗、順義區6宗，西城區及通州區各1宗，當中多人是同一間中學的師生及家屬。北京朝陽區政府宣布，為有效阻斷疫情傳播，明日(25日)起擴大核酸檢測至全區，進行常態化核酸檢測，民眾須做完核酸檢測後再去上班。

感染病毒為Omicron

北京市疾控中心表示，初步流行病學調查結果顯示，疫情已隱匿傳播一周，41名感染者當中，近四分一是60歲以上長者，而長者當中未接種新冠疫苗比例達五成。患者編號139、140、141、143感染的都是Omicron變種病毒，基因排序完全一致，與近期京外聚集性疫情及外溢至其他省市的病毒基因排序亦完全一致；綜合流行病學調查及基因排序初步判斷，140、141、143屬同一傳播鏈，139如何感染仍在調查中。140、141是一對從事裝修的夫妻，曾到朝陽區潘家園街道松榆里23號樓裝修；143是北京匯文中學垂楊柳分校學生，同校患者146的3名家人曾到松榆里24號樓查看房屋裝修情況；139是京郊長者旅行團團友，居於朝陽區垡頭街道垡頭西里。

北京市政府：以最快速度管控風險

北京市政府表示，今波疫情特點是傳播隱匿、來源不明、發展速度快，必須嚴防死守、以快制快，採取最果斷措施，以最快速度管控風險、流調溯源，堅決阻斷病毒傳播。目前全市有1個疫情高風險地區及1個疫情中風險地區，分別是朝陽區潘家園街道松榆里社區及松榆東里社區。