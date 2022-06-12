疫情｜北京爆酒吧群組 4日166人中招

北京疫情反彈，昨日新增65宗本土個案，包括34宗確診、31宗無症狀感染，主要是「酒吧群組」擴大。北京市政府今日舉行疫情記者會，指今日零時至下午3時再新增33宗個案，而自上周四至今，朝陽區三里屯「天堂超市酒吧」群組個案累計166宗，包括145名顧客和2名酒吧員工、19名密切接觸者，波及14個行政區及北京經濟技術開發區。

北京市政府：酒吧群組比新發地疫情更難防控

北京市政府指出，今次酒吧群組來勢兇猛，防控難度超越2020年6月的新發地農產品批發市場群組，目前仍然有外溢擴散風險，朝陽區將自明日(13日)起針對患者相關街鎮及距風險區域較近的區域連續3天核酸檢測，努力在最短時間消除風險隱患。

酒吧群組有患者無核酸證明照入到酒吧

為防範疫情傳播，朝陽區內與民生保障無關的文娛康樂場所一度暫停營業約一個月，至上周一獲准重開，但必須嚴格落實進入場所時掃健康碼、量體溫、查驗72小時內核酸陰性證明等。不過，根據北京市政府上周五的通報，其中一名感染者自稱上月26至上周三期間都未做過核酸檢測，但曾於上周一晚光顧天堂超市酒吧，上周三晚發燒也沒有做檢測，繼續於上周四凌晨光顧天堂超市酒吧，同日作為密切接觸者做核酸檢測，結果為陽性。

天堂超市酒吧群組擴大後，朝陽區政府再要求全區歌舞娛樂場所及網吧自上周四下午2時起暫停營業。天堂超市酒吧則在上周六於微信公眾號發文，強調恢復營業後「對防疫工作絲毫不敢有放鬆警惕」，嚴格落實掃碼及查驗核酸證明等，呼籲民眾理性看待酒吧群組，「不信謠、不傳謠」。相關文章隨後刪除。