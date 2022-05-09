疫情｜北京爆銀行群組21人染疫 3區明起3日3輪核酸檢測

內地本土疫情持續緩和，昨新增401宗確診、3,859宗無症狀感染，上海分別佔322及3,625宗，北京分別佔33及16宗；新增11宗死亡個案，全部來自上海。

順義區加強社會面防控 倡導嚴格居家辦公

北京今午4時舉行疫情記者會，通報最新一宗聚集性疫情。順義區農村商業銀行數據中心自昨早6時起至目前有21人感染，包括17名員工及4名家屬，涉及6個區，包括順義、海淀、豐台、朝陽、通州及昌平區。北京農商銀行副行長田暉對防疫工作出現薄弱環節表示「深感自責」。順義區政府宣布進一步加強社會面防控，除民生服務、城市運行、安全生產、疫情防控等崗位外，倡導嚴格居家辦公；黨政機關、國企、事業單位帶頭落實居家辦公，全體居家員工向所住的社區、村報到，就地作為義工參與防疫工作。區內所有景區關閉，部分區域巴士、地鐵飛站，全區戲院、圖書館等文娛康樂場所均已停業。

北京進入公共場所查48小時核酸證明等措施延續

北京市政府則宣布，延續「保持全市社會面從嚴從緊防控措施」，包括自周四起進入政府機構及其他社會機構、商業大廈、商場、超市、酒店、賓館、食肆等公共場所，須查驗48小時內核酸陰性證明；繼續暫停開放文娛、康樂、運動等場所，公園景區按50%限制人流；食肆繼續暫停堂食；中小學及幼稚園暫停面授課堂等。

此外，朝陽區、順義區及房山區全區，以及其他14區近7日內有陽性個案的街鎮，明日起一連3日共展開3輪核酸檢測。

北京截至今午3時累計777宗感染 涉及15個區

自上月22日至今日下午3時，北京全市累計777宗感染，涉及15個區，其中朝陽區佔最多，有304宗，其次是房山區213宗、通州區67宗等。