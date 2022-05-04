疫情｜北京長春要求市民戴N95口罩 專家：某程度上有必要

吉林省疫情進一步緩和，長春市今日恢復地鐵行駛，但要求乘客必須佩戴N95口罩，而且每班車相隔30分鐘。有網民批評這是「層層加碼」的防疫措施，亦有網民認為相關措施是為了「推遲或者阻撓閒散人員出行計劃」。當地民眾和媒體拍攝到的畫面顯示，今早長春地鐵乘客疏落，不少人都拖著大大個行李箱。

北京：封控管控區內要戴N95或KN95口罩

北京疫情持續擴大，政府亦要求多類人士佩戴N95口罩。在昨日的疫情記者會上，北京市疾控中心除了要求前線防疫人員、外賣員、速遞員等工作時要戴N95或KN95口罩外，亦要求民眾在醫療機構時，探望老人嬰幼兒或有基礎疾病人士時，進行核酸檢測、收取外賣速遞、出入人流密集及通風差的密閉場所時、風險難以判斷但需要與陌生人近距離溝通時，要戴N95或KN95口罩；封控區、管控區及臨時管控區內的民眾，也要戴N95或KN95口罩。

對於官方要求戴N95或KN95口罩是否「過度緊張」，官媒《環球時報》引述多名防疫專家指，N95或KN95口罩比一般平面口罩更能減少病毒經口鼻傳染，因為平面口罩雖然防噴濺能力比較好，但與面部並不完全緊密貼合，氣體會順著口罩與面部之間的縫隙出入，而N95或KN95口罩與面部更加貼合，防護更為緊密，且較平面口罩更能阻擋體積非常小的病毒粒子，是目前被認為對病毒性呼吸道傳播疾病的最好防護和阻擋措施。

專家：配合眼罩防護更佳

專家更認為，在傳染風險比較大的場合，只戴N95或KN95口罩還未夠，因為病毒可以氣溶膠或飛沫方式感染眼睛，所以在理想情況下，配合護目鏡會更好。專家又提到，N95或KN95口罩較為緻密，一般人長時間佩戴會感不適，「在特定人群比較安全的前提下，我相信政府部門不會輕易提倡大家日常去佩戴。一來成本較高，二來佩戴不舒服，一些人群不適合佩戴；但是在疫情發展的某些階段，要求佩戴還是有必要的」。