疫情｜北京12區一連3日檢測 全市中小學幼稚園周四起停課一周

北京12個區今起一連3日強檢。(新華社)

內地新冠肺炎本土疫情持續回落，昨日新增368宗確診、5,647宗無症狀感染、20宗死亡，死亡個案全部來自上海，而上海仍然是「重災區」，佔274宗確診、5,395宗無症狀感染，北京則分別佔51及11宗。北京今起對除門頭溝、平谷、懷柔、密雲、延慶5個生態涵養區外的12個區，一連3日共展開3輪全區核酸檢測，同時對上述5區展開重點區域、重點人群核酸篩查。

北京今波疫情累計453宗感染

北京疫情記者會指出，截至今午3時，全市累計453宗感染，涉及14個行政區。新增患者中有1人因3次去公廁，導致3人受感染，繼而引致近40人中招；1人是外賣員，上月25及29日的核酸檢測均為陰性，周日的核酸檢測結果昨日出爐，為陽性，屬無症狀感染。

北京疾控：社會面仍有零星隱匿傳染源

北京疾控中心指，北京社會面仍存在零星隱匿傳染源，要加快區域篩查，及時落實管控，嚴防區域外溢，堅決控制疫情擴散蔓延。北京市教育委員會宣布，中小學及幼稚園在五一假期後(即周四起)暫停面授課堂一周，具體回校時間視全市疫情形勢再確定；校內住宿師生及員工原則上不再出校，家屬區住客出入校門要出示48小時內核酸檢測陰性證明、健康寶、行程碼等。

北京市委宣傳部則要求，周四起搭機、搭火車離開北京須持48小時內核酸陰性證明，進入首都機場、大興機場航站樓，須持7日內核酸陰性證明；近期北京中高風險地區人員、有1宗及以上感染者的街鄉鎮人員、封控區管控區及臨時管控區人員、北京健康寶「彈窗」人員嚴控出京，其他人員非必要不出京。

北京所有公園博物館停開室內場所

至於通勤人員，周四起首次出入北京須持48小時內核酸陰性證明，之後出入北京持7日內核酸陰性證明及北京健康寶綠碼。另外，北京各公園室內場所及各博物館室內展廳今日起暫停開放，重開時間另行通知。

台灣新增確診突破2萬宗

台灣方面，今日新增確診個案突破2萬宗，達23,102宗，並新增5宗死亡個案。各縣市之中，新北市新增個案最多，達8,278宗，其次是台北4,806宗、桃園3,604宗、基隆1,220宗、台中1,196宗。