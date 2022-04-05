疫情｜南韓進口服裝播毒？北京等3地現相關個案

北京、遼寧大連及江蘇常熟本月接連有經營南韓進口服裝的服裝店店員或網購南韓服裝的民眾感染新冠肺炎，疾控部門甚至在相關南韓進口衣服中驗出新冠病毒，其中北京朝陽區「小金閣閣服裝店」截至今午4時已有9人染疫，包括6名店員及3名店員同住家人。

北京要求貨物入關先消毒放7天

北京市政府認為，從近期國內及北京市多宗確診個案溯源情況來看，進口非冷鏈貨物傳播風險較高。為有效防範輸入風險，北京將針對進口非冷鏈貨物加強常態化疫情防控工作，包括入關時海關部門要對相關貨物進行核酸測和預防性消毒，入境後若非特殊急用，貨物原則上應自消毒當日起計最少存放7天，急用貨物則嚴格落實防疫措施後再使用；各進口單位收到貨物後，應對內、外包裝進行核酸檢測。

江蘇確診者網購4件南韓衛衣均驗出新冠病毒

遼寧大連上周五新增一名感染者，為一間南韓進口服裝店店員，感染的是Omicron BA.2，與內地今波疫情及以往本土和境外輸入病毒株都不同源，而其經營的南韓進口服裝及包裝袋內表面都驗出新冠病毒，不排除患者因接觸受病毒污染進口物品而受感染。江蘇常熟上月28日也有一名確診者，其住處衣櫃內4件網購自南韓的衛衣驗出新冠病毒陽性，其他環境、密接、次密接及一般接觸者多次檢測都是陰性，綜合分析判斷，該名患者染疫與網購南韓服裝有關。

大連呼籲民眾近期勿購南韓進口服裝

南韓中央防疫對策本部通報，截至今日零時，南韓較前一天零時新增26.6萬宗確診，累計1,426.7萬宗。大連市疾控中心昨發通告，直指「 韓國疫情高峰帶來的疫情風險隨著跨境快遞包裹已傳遞到我國境內」，呼籲民眾近期不要購買或轉銷南韓進口服裝等進口物品。