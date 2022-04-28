疫情｜台單日確診破萬 實名制快測包每包27元 民眾呻太貴

台灣今日新增本土確診數字破萬，達11,353宗，並增加2宗死亡個案。各縣市之中，新北市繼續是重災區，新增個案佔最多，達4,552宗，其次是台北2,424宗、桃園1,481宗、台中621宗、基隆504宗等。

實名制快測包每人限買5包

台灣今起實行「快測包實名制」，民眾可憑健保卡或居留證，以500元(新台幣，下同)(約133港元)購買一份共5包快測包，「一卡一份」，可代他人購買，但需按身份證號碼尾數單雙號分流，在星期一、三、五或二、四、六購買，周日不限。首日41.5萬份在近5,000間藥局發售，每間藥局獲分配最少78份。不少民眾擔心買不到快測包，提早一、兩小時到藥局排隊；有藥局開售3分鐘就賣完。

中央流行疫情指揮中心表示，首批會有400萬人份、2,000萬包快測包發售，賣完後會有第二批，屆時民眾可再憑健保卡或居留證購買1份。

蘇貞昌：已貼近成本價

不少民眾認為，100元(約27港元)一包快測包仍然太貴，希望再降價。行政院長蘇貞昌回應稱，政府已用接近成本的合理價格發售，又呼籲民眾不要囤貨，有需要才購買。

至於政府向居家隔離者免費發放的快測包由5包減至3包，指揮中心表示，防疫物資珍貴，要節約使用，「天天篩是沒作用的」，應在有症狀或有必要出門時才做快測。根據指揮中心最新指引，3天居家隔離期間，僅強制快測1次，第4天起4天自主防疫期間，非必要不出門，要出門前才快測。

除了實名制快測包，台灣各超市、便利店及藥妝店等亦有快測包發售，且售價自政府宣布推出實名制快測包後陸續下調。其中全聯所售3款快測包，每款價格由平均每包218至300元(約58至80港元)，下調到180至190元(約48至50港元)。