疫情｜台增382本土再創今年新高 陳時中：未來必與病毒共存

台灣疫情繼續擴大，今日新增382宗本土確診，再創今年單日新高，其中新北市佔最多，達111宗，其次是台北市87宗、高雄市59宗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，接下來的防疫方向「清零是不可能，必然會與病毒共存」，又認為今波疫情恐怕到6月底仍未告一段落。

台灣將試行輕症在家隔離

蔡英文總統昨指出，目前防疫策略是「減災」，即「重症求清零，有效管控輕症」。陳時中表示，台灣防疫新模式是「正常生活」，所有管制對日常生活的影響愈小愈好，故會逐步放寬，並且輕、重症分流，最快下周定案，在地方試行輕症在家隔離，而新北市長侯友宜已表態願意在當地試行。

「輕症在家隔離」前提是患者必須已打齊3針新冠疫苗，若是患有慢性疾病、65歲以上長者，或者BMI過高，就不適合在家隔離，因為有引發重症風險。

陳時中：特別注意特殊娛樂場所

陳時中又提到，基隆銀河小吃店及高雄雅閣私人會館群組累計確診人數較多，「從北到南有很多『娛樂圈』確診」，而根據經驗，這類娛樂場所傳播速度非常快，需特別注意，重申出入相關場所須打齊3劑疫苗。

全台139學校受疫情影響停課

另外，受疫情影響，全台15個縣市最少139間大中小學幼稚園全校或部分班級停課，改為網上教學。

