疫情｜台增40263確診12死 政府再釋出平價快測包

台灣疫情較為嚴重的縣市今起有平價雅培快測包發售。(互聯網)

台灣今日新增40,263宗確診、12死，確診數字連續2天回落，中央流行疫情指揮中心認為是「假日效應」，而非疫情回落，又估計今波疫情高峰將在本月20日至下月10日之間出現，而新增個案或在7月逐漸回落，屆時很大機會可以放寬口罩令和邊境管制。

超市便利店都買到 每盒180新台幣

另外，因應快速檢測包需求高，經濟部協調在疫情較為嚴重的台北、新北、基隆、桃園，於八大超市、便利店和藥妝店，包括統一、全家、萊爾富、OK、屈臣氏、康是美、全聯及美廉社，今起以較低價格限量發售「雅培Panbio新冠肺炎抗原測試」，每盒1份，定價不超過180元(新台幣，下同)(約47港元)，每人限買1盒。

相比以實名制購買的「羅氏新冠病毒抗原自我檢測套組」每盒1份只需100元(約26港元)，不少台灣民眾嫌雅培快測包貴，多地相關店舖未見搶購人潮，有民眾接連排3次隊都買到。經濟部表示，目前每日向相關7,366家門市提供40萬盒雅培快測包，原則上每家門市獲分配50盒，至少供應至本月底。至於會否再降價，指揮中心強調，「這就是市場機制，如果大家覺得貴，會請廠商適時降價」。

業界：政府壓價 相信外國廠商不太情願

台灣政府以每份95元(約25港元)的「均一價」採購2.4億多份外國品牌快測包，其中羅氏1.95億劑，雅培5,000萬劑，本月底前有1.2億份到貨。台灣快測包生產商泰博科技董事長陳朝旺表示，「原廠(進口)出來如果沒有5塊美金(約39港元)，說實話，他們沒有很高的興趣，跟亞培(雅培)跟羅氏能夠壓到剩下95元，其實我相信他們也不是那麼願意」。

台灣快測包廠商有官兵進駐協助生產

另外，台灣多家快測包生產商上月中起陸續有官兵進駐，協助生產，提高產能；政府同時收購相關廠商部分產能，主要是分配予各縣市政府，其中泰博科技預計未來3個月被收購約2,300萬份，約佔全部產能的25%至30%。

台灣市面並非只得政府實名制及今次八大超商有快測包售賣，持有藥商執照的藥局、超市、便利店、藥妝店等，一直都有各款政府認可品牌快測包發售，但價格較貴，而且經常缺貨。