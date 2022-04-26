疫情｜台新增確診破6000宗 蔡英文：未到高峰

台灣單日本土確診突破6,000，今日新增6,295宗，再創疫情以來新高，其中新北市佔最多，達2,076宗，其次是台北市1,302宗、桃園市1,159宗、基隆409宗等。蔡英文總統今日到中央流行疫情指揮中心視察時強調，台灣的Omicron疫情傳播快速，目前還未到高峰，本土確診數字將持續增加，重申「重症求清零，輕症可控管，正常過生活……讓防疫、生活、經濟平衡是我們目標」，呼籲民眾配合指揮中心防疫指引，保持冷靜，戒慎而不恐懼。

蔡英文呼籲提高新冠疫苗接種率

蔡英文指出，很多人覺得病毒離自己越來越近，而目前為止，本土確診者之中有99.68%是輕症或無症狀，重症率0.03%，死亡率0.01%，疫情造成的健康風險較低。蔡英文又重申目前四大重點防疫措施，分別是加強輕重症分流，確保醫療資源充足；推動家用快測包實名制，初步計劃採購1.7億份快測包，同時監控市場價格，確保供應充足、價格合理；展開重點流行病學調查，將需居家隔離的對象調整為確診者發病日前兩天的密切接觸者，並縮短居家隔離天數至「3+4」；持續提高疫苗覆蓋率，加強整體防疫韌性，特別是長者等重症和死亡高風險人群，「建議民眾一起關心身邊長輩健康，有時間就陪長輩接種疫苗，才能共同面對疫情挑戰」。

目前台灣的新冠疫苗第一劑接種率為84.57%、第二劑79.84%、基礎加強劑0.85%、追加劑(第三劑)58.24%。