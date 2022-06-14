疫情｜台檢陸製劣質Flowflex快測包 滴樣本後一條線都無

台灣有不法進口商大發災難財，以大陸生產的劣質快速檢測包，冒充美國生產的「Flowflex富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，供應予高雄、台中、新竹、台東等地政府。近期愈來愈多民眾發現，使用涉事快測棒，將樣本滴入樣本孔後，顯示結果的位置竟然不論「C」線還是「T」線都沒有出現，向政府投訴，才揭發案件。

新竹地方檢察署接手調查後證實，涉事「大鑫資訊股份有限公司」上月10日獲衛生福利部食品藥物管理署(下稱「食藥署」)核准，以專案方式輸入美國生產並獲美國食品藥品監督管理局(FDA)緊急授權使用的Flowflex快測包，隨後再中標十多份政府採購快測包的招標案。

冒充美國生產 非法獲利或達1億新台幣

然而，大鑫竟是委託「中國艾康生物技術(杭州)有限公司」生產Flowflex快測包，於包裝上標示生產國為「USA」，然後運到香港，再空運到台灣，一個月內共進口237萬份Flowflex快測包，初步估計非法獲利1億元(新台幣，下同)(約2,641萬港元)。