疫情｜台灣再增逾5000確診 居家隔離明起縮短至「3+4」

台灣今日新增5,108宗本土確診，再創疫情以來新高。新北市佔最多，達1,861宗，其次是台北1,050宗、桃園696宗、基隆339宗。目前全台已有約8.7萬人居家隔離。

台灣行政院昨舉行防疫會議，同意將居家隔離由10天大幅縮減至3天，採取「3天居隔+4天自主防疫」新措施，自主防疫期間要每日做快速檢測，陰性即可外出，但全程須戴口罩，不能堂食及參加大型活動等。

4天自主防疫期間快測陰性即可外出

中央流行疫情指揮中心今日與各縣市首長及衛生單位人員、專家等討論後，決定明日開始「3+4」防疫措施，3天居家隔離自與確診者最後接觸日起計，最後接觸當日為「0天」，翌日為第一天，如此類推，必須「一人一室」隔離，期間不得外出；第四天起，只要當日快測陰性即可外出上班及採購生活必需品等，惟必須戴口罩，且4天自主防疫期間禁止堂食、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸等，亦不得到學校上課。若違反規定，最高可罰款100萬元新台幣。

至於現正居家隔離人士，可在周三解除隔離，展開4天自主防疫。居家檢疫則繼續維持10天。

指揮中心：人力要轉移到就醫面

指揮中心又宣布，不再公布流行病學調查，因為目前確診者多、去過的地方也多，再公布足跡已無太大意義，若有特殊情況，才由地方政府或指揮中心公布。指揮中心同時簡化流行病學調查，由確診日推前4天縮減為2天，密切接觸者範圍縮小至同住家人，並改為確診者自主申報。民眾確診後須向衛生局電子申報同住家人及上班地點，若家中有小朋友，須申報就讀學校班級，申報後密切接觸者就會收到電子隔離令。指揮中心強調，接下來的人力要轉移到就醫面，對輕重症分流、居家照護投入更大心力。

台灣目前有3種「居家抗疫」措施，分別是「居家檢疫」、「居家隔離」及「居家照護」。居家檢疫對象為入境人士，10天檢疫期間須「一人一戶，不外出」，之後自主健康管理7天。居家隔離適用於確診者的密切接觸者，或居家照護的輕症確診者同住者，原為10天隔離+7天自主健康管理。居家照護人群則為確診輕症或無症狀患者，年齡未滿69歲，無懷孕或洗腎，原則上一人一室隔離，若同住者確診，可多人一室；隔離最少10天、退燒最少一天、症狀緩解且快測陰性，可解除隔離。