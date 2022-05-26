疫情｜台灣增104死創新高 今起「快測陽=確診」

台灣今日新增81,852宗確診，另增104宗死亡創新高。全民「快測陽性等同確診」今起展開，快測陽性後須由西醫遙距覆核或到社區檢查站覆核確診，之後自由選擇中醫或西醫看病取藥。中央流行疫情指揮中心估計，今波疫情最多有20%人口、約460萬人確診，又預計目前的疫情「高原期」會持續一至兩個月。

台星巴克星冰粽突停售 傳包粽工人幾乎全確診

端午節將至，有台媒指出，台灣星巴克昨突然緊急通知所有分店停止接受「星冰粽」訂單，連網上預購也暫停，內部消息指原因是工廠包粽員工幾乎全數確診。台灣星巴克方面未有正面回應，僅稱「端午節禮盒已全數預購完畢」，又建議民眾改買「星蕨餅」。

台新一輪紓困振興預計補貼92億元

另外，台灣立法院今日通過紓困振興特別條例延長到下年6月底，預計針對餐飲、服務、觀光、運輸業的各項補貼總數達345.6億元(新台幣，下同)(約92港元)，並減收101.5億元(約27港元)租金、稅款，料89.9萬人受惠。其中交通部將以55億元(約15億港元)振興本土旅遊業，計劃今年9月起對每個旅行團補貼旅行社最高3萬元(約8,000港元)，自由行遊客住宿每晚最高補貼1,300元(約346港元)，景區、樂園成人遊客最高3折門票補貼。