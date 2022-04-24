疫情｜台灣新增逾5000本土確診 單日高峰或達10萬

台灣本土疫情持續擴大，今日新增5,092宗確診，再創新高，其中新北市佔最多，達1,731宗，其次是桃園1,071宗、台北1,027宗。台北市長柯文哲表示，疫情遠未見高峰，估計全台每日最高確診人數將達5萬、持續100天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則透露，根據衛生研究院推算模型，單日高峰料有4.5萬宗，但指揮中心「料敵從寬」，預計日增最多10萬宗，最終或有350萬至500萬人染疫，現時已採購70萬人份輝瑞新冠口服藥，其中35萬份今日到貨。

推「快測代隔離」 免影響社會正常運作

目前全台已有7.9萬人居家隔離。為免疫情影響社會正常運作，陳時中近日宣布，相關重點機關的確診者密切接觸者可「以快篩(測)代替隔離」，每兩天做一次快測，直至與最後一名確診者接觸過去10天，而「以篩代隔」將逐步推行，未來會普及至所有人。台北市、桃園市今起陸續實行醫護及防疫必要人員「以篩代隔」，新北市則表示，去年已開始實行類似方案。

「實聯制」未來將取消 力推「社交距離App」

另外，陳時中早前表示，只要「台灣社交距離App」安裝量達到1,300萬，即佔總人口六成，就會考慮取消「實聯制」(類似香港「安心出行」)。陳時中今日重申，未來會取消實聯制，但前提是「社交距離App」普及到一定程度。

「台灣社交距離App」去年5月推出，並非強制使用。民眾安裝App後開啟藍牙，App就會偵測附近同樣開啟了藍牙的用戶，一旦在其他用戶2米距離內逗留達2分鐘，就會記錄在彼此的手機。若24小時內接近過的用戶都並非確診者，系統會每晚6至10時自動發通知，並在App內顯示「與確診者資料比對無接觸」；若接近過的用戶確診，系統就會發出通知，並顯示「與確診者資料比對有接觸」，要求與衛生部門聯絡。相關接觸資料會保留14天。