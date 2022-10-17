疫情｜台92歲婦接種雙價疫苗10日後亡 之前已打4劑莫德納

台灣上月下旬開放接種莫德納新冠肺炎次世代(雙價)疫苗(針對原始株+BA.1)，截至昨日已接種78.3萬劑，並發生4宗接種後死亡個案。最新一宗個案，死者為92歲婦人，曾接種4劑莫德納疫苗，上月23日接種莫德納雙價疫苗作為第5劑，惟同月29日起出現副作用症狀，至本月3日晚間被發現沒有呼吸心跳，已經死亡，法醫正剖驗死因。中央流行疫情指揮中心表示，會協助家屬申請預防接種受害救濟。

台灣累計接種新冠疫苗6270萬劑 1571人接種後死亡

台灣自去年3月下旬開放接種新冠疫苗以來，累計接種6,270萬劑，並出現20,633宗接種後不良反應個案，嚴重不良反應佔10,567宗，當中1,571人死亡。死者年齡介乎0至103歲，其中701人是75歲以上長者，死亡在接種後當日至411日期間發生。

接種後死亡個案中，接種阿斯利康的佔最多，有850宗；其次是莫德納524宗、BioNTech 131宗、高端60宗、莫德納雙價4宗、Novavax 2宗。

至於台灣民眾接種疫苗種類和數量，接種得最多的是莫德納疫苗，有2,386.6萬劑，其次是BioNTech 1,925.9萬劑、阿斯利康1,529.7萬劑、高端305.7萬劑、莫德納雙價78.3萬劑、Novavax 43.8萬劑。

台今增28806本土確診 錄1宗境外輸入XBB來自香港

另外，台灣今日新增28,806宗本土確診、53宗死亡、41宗境外輸入。台灣本土傳播的病毒株仍以Omicron BA.5為主，佔98%，另外2%為BA.2；境外輸入亦以BA.5為主，佔76%，另還有4款變種病毒，包括BA.2.75(10%)、BA.2(7%)、BA.4.6(5%)及BF.7(2%)。

目前台灣累計發現4宗境外輸入BF.7個案，分別來自美國、法國及荷蘭，在8月5日至本月2日期間入境。另驗出2宗BQ.1.1，分別來自德國和荷蘭，上月26至27日入境；1宗XBB，來自香港，上月23日入境。台灣暫未發現BA.2.75、BF.7、BQ.1.1、XBB本土感染個案。