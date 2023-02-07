疫情｜「吹哨人」李文亮逝世3周年 網民悼：失去的再也回不來了

隨著防疫措施大鬆綁，生活逐漸復常，跨境旅遊重啟，新冠疫情似乎已與民眾拉開了一大段距離，一些內地網民卻未能忘記疫情中一位重要人物——3年前多前率先披露不明肺炎情況的「吹哨人」、湖北武漢市中心醫院醫生李文亮，在今日李文亮逝世3周年之際，於社交平台發文悼念。 網民：3年前他的第一聲哨聲記憶猶深 有網民表示，「他留給了我們一句最有力的叮囑，需要我們時刻銘記！『一個健康的社會不應該只有一種聲音』」、「3年前他的第一聲哨聲記憶猶深」、「紀念一個英雄最好的方式，是做一個像他一樣，正直、善良、勇敢的人」、「或許現在迎來了光明，但點燈人值得永遠被銘記。於沉默中呼喊、於黑夜中點燈。燈多了才好看清前方的路」。亦有網民感慨，「三年。節後回北京一路沒做核酸沒掃碼，等行李的時候，我環顧四周，大家都很正常，我突然覺得很累，飛行的疲憊，回到正常的不適應，以及大夢乍醒的驚訝」，形容李文亮就像一盞燈，「這盞燈一直提醒我，作普通人也很珍貴」。

3年來逾百萬網民李文亮微博下留言 有媒體更指出，李文亮的微博在這3年間成為許多人的寄託，「在被疫情困擾和折磨的時候，大家都走進李文亮的微博，抒寫自己的懷念、痛苦、傷感，或者是期盼。至今在下面還能看到網友和他分享疫情開放後的生活點滴」。李文亮微博中，最後一條在2020年2月1日發出、宣布自己確診的帖文，至今已有超過100萬條回應。最新一批回應主要是哀悼李文亮逝世3周年，「三年了，還是很感謝您」、「李醫生，永遠記得您」、「善良，正直，永不相忘」、「李醫生，三年了，疫情過去了，大家都好想你」、「李醫生，病毒好像不見了，可是失去的再也回不來了」、「李醫生，我們現在出入自由了，你一切安好吧」、「一切都變了，一切又都沒有變」、「今天是七號。那邊還好嗎？這裡解封後一切試圖在回復，但有許多再也回不去了」。也有不少網民在回應中傾訴心事。