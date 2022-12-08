疫情｜「告別健康碼」登微博熱搜第一 網民：慢走不送！永遠別再來！

內地公布「新10條」優化防疫措施後，各地陸續取消一般場所的健康碼及核酸陰性證明查驗，廣東深圳、廣州及安徽合肥、河南鄭州等城市的地鐵、火車站、機場等，陸續撤下健康碼海報或落地檢指示牌。「告別健康碼」話題今日上午開始在微博發酵，至午後更登上微博熱搜榜第一位。有網民表示，「告別健康碼」是「值得記錄的詞條」，亦有網民認為，「這個有啥好告別的？慢走不送！永遠別再來了！」

交通運輸部：各個檢查點應撤盡撤

國家交通運輸部今日發出通知，要求各地對循道路水路客運、公交、出租車/網約車跨區出行的乘客，取消查驗核酸陰性證明和健康碼，各個檢查點「應撤盡撤」，不得隨意限制車船通行，亦不得以疫情防控為由，擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站、航空機場及郵政快遞分撥中心，且嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘，確保交通物流暢通。

鐵路取消進入北京限制

國家鐵路集團則已於昨日宣布，取消買票、乘車及出入車站要查驗48小時核酸陰性證明及健康碼的規定，包括取消對進京旅客及京津冀通勤人員查驗「北京健康寶」綠碼和48小時核酸陰性證明。國鐵集團表示，會根據市場需求，逐步恢復列車開行。國鐵集團今日計劃開行客運列車4,609列，較昨日多141列。