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中國
2022-12-08 17:44:48

疫情｜「告別健康碼」登微博熱搜第一 網民：慢走不送！永遠別再來！

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河南鄭州快速公交花園路站有「溫馨提示」，提醒乘客不再掃健康碼。(大河報) 「告別健康碼」登上微博熱搜第一。 上海虹橋鐵路站，工作人員拆除落地檢指示牌。(中新社) 廣州地鐵工作人員撤走健康碼掃碼海報。(互聯網) 安徽合肥地鐵工作人員清除健康碼掃碼海報。(互聯網) 河南鄭州地鐵工作人員清除健康碼掃碼海報。(大河報) 內蒙古呼和浩特一個商場，工作人員撤走入口的健康碼掃碼牌。(中新社) 廣州地鐵工作人員清除健康碼掃碼海報。(中新社) 廣州地鐵工作人員清除健康碼掃碼海報。(互聯網)

內地公布「新10條」優化防疫措施後，各地陸續取消一般場所的健康碼及核酸陰性證明查驗，廣東深圳、廣州及安徽合肥、河南鄭州等城市的地鐵、火車站、機場等，陸續撤下健康碼海報或落地檢指示牌。「告別健康碼」話題今日上午開始在微博發酵，至午後更登上微博熱搜榜第一位。有網民表示，「告別健康碼」是「值得記錄的詞條」，亦有網民認為，「這個有啥好告別的？慢走不送！永遠別再來了！」

交通運輸部：各個檢查點應撤盡撤

國家交通運輸部今日發出通知，要求各地對循道路水路客運、公交、出租車/網約車跨區出行的乘客，取消查驗核酸陰性證明和健康碼，各個檢查點「應撤盡撤」，不得隨意限制車船通行，亦不得以疫情防控為由，擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站、航空機場及郵政快遞分撥中心，且嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘，確保交通物流暢通。

鐵路取消進入北京限制

國家鐵路集團則已於昨日宣布，取消買票、乘車及出入車站要查驗48小時核酸陰性證明及健康碼的規定，包括取消對進京旅客及京津冀通勤人員查驗「北京健康寶」綠碼和48小時核酸陰性證。國鐵集團表示，會根據市場需求，逐步恢復列車開行。國鐵集團今日計劃開行客運列車4,609列，較昨日多141列。

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