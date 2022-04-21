疫情｜單日增近3000再創新高 台灣暫不禁堂食：正常生活的一環

台灣Omicron疫情持續擴大，周四新增2,969宗本土確診，再創新高。台北市政府粗略估計，全台將有20%人口、約460萬人染疫，即每5人有1人中招。中央流行疫情指揮中心直言「不是不可能」，但冀將感染率控制在15%左右，又預計單日新增感染月底將破萬宗。

確診者愈來愈多，有醫生擔心堂食令疫情進一步擴散。指揮中心回應稱，餐廳屬於正常生活的一環，暫不考慮禁止堂食，但建議避免「搭枱」，並減少與不特定人士吃飯；若感染率達到15%、甚至20%，其實也毋須禁止堂食，因為已實質與病毒共存。指揮中心強調，做好疫苗接種、藥物整備、輕重症分流、中重症治療才最重要，但若疫情快速發展，也會出台相應措施加以控制。

香港前車之鑑 專家籲盡快接種疫苗

林口長庚紀念醫院副院長、感染科專家邱政洵建議加快輕重症分流，並呼籲民眾盡快接種新冠疫苗，特別是兒童和長者，以免疫情像香港早前幾何級上升，中重症多到醫院難以收治，「病人都堆在醫院門口，我們真的很不希望變成那樣」。

台灣最快6月上旬開放65歲以上長者等免疫力弱人士，在接種第3劑新冠疫苗滿5個月後接種第4劑；6至11歲兒童最快下月上旬開放接種半劑莫德納疫苗，2針接種相隔12周。12至17歲青少年則建議在接種第2劑後滿5個月接種第3劑，預計最快5月下旬有得打。