疫情｜「囤貨利器」冰櫃北京熱賣 單日賣出平時一個月銷量

北京疫情擴大，民眾積極囤菜，甚至搶購冰櫃，以囤積更多蔬和肉。內地官媒「中國新聞網」報道，現時本是冰櫃銷售淡季，但朝陽區、通州區多家電器店的冰櫃銷量明顯增加，其中朝陽區有電器店售貨員透露，單是周一就賣了約20部家用小型冰櫃。一些品牌的小型冰櫃更賣斷市，某家電品牌的北京銷售人員表示，周一上午去查庫存時，一款100升的冰櫃還有三十幾部，「到下午再去查，已經提不出貨」。

部分品牌冰櫃要月底至下月初返貨

報道還引述蘇寧易購數據顯示，僅本月24日，北京蘇寧易購網上和實體店的冰櫃賣出超過300部，約相當於平時一個月的銷量。北京國美、大中電器的銷售數據亦顯示，今波疫情以來，北京的冰櫃、雪櫃等銷量激增，其中300升以上的大容量雪櫃和冰櫃銷量增長59%。大中電器通州區門市的海信牌冰櫃售貨員更稱，家用小型冰櫃缺貨，可能本月底至5月初才會返貨；容聲牌一款小型冰櫃連陳列品都被買走。朝陽區蘇寧易購生活廣場的容聲牌100升冰櫃也要過幾日才有貨。

北京市民：搶到冰櫃 囤貨毫無壓力

報道又指，家住西城區的段女士慶幸自己有先見之明，在疫情前買了一部810升的對門式雪櫃，「當時家裡人都埋怨我，住著60平方米不到的老破小卻買那麼大的冰箱幹啥，現在都誇我的決定實在是太英明了」。大興區的李先生近日亦在微信朋友圈搶菜氣氛感染下，迅速購入一部冰櫃，「商場剛好還剩一台，被我搶到了，買了以後心裡踏實多了，囤貨毫無壓力」。還有網民表示，近日鄰居都駕車去採購冰櫃，「本來很淡定的我也慌了」。