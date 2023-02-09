疫情｜國家衛健委指疫情日趨平穩 吳尊友：今後再發生大流行可能性較小

中國疾控中心昨公布本月6日全國新冠感染情況，核酸檢測陽性人數降至9,000人，抗原檢測陽性人數從本月4日的8.5萬反彈至19萬；發燒門診就診人數降至13.7萬人次；住院患者降至6萬人，重症患者佔2,000人，在院死亡降至102人。國務院聯防聯控機制今日舉行記者會，國家衛健委發言人米鋒表示，全國疫情日趨平穩，總體向好態勢持續鞏固。

吳尊友：未來或有斷續局部短時疫情

記者會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，中國剛經歷了一次全國性的新冠病毒感染流行，多數人已經康復，部分人仍在康復中，故在這個時段，全國人群免疫保護力較高，「近幾個月再出現新一波新冠疫情的可能性比較小。今後再出現類似於這次大規模流行的可能性也比較小」，而隨著中國優化防控策略措施，新冠疫情未來可能斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，但出現全國範圍內短時間集中大規模流行的可能性較小。

吳尊友又認為，至今仍未「陽過」的長者和兒童，在如今全國感染風險較低情況下，「他們再發生感染的可能性就比較小」，惟建議他們繼續做好個人防護措施，預防感染，如未接種疫苗或加強劑，就要盡快接種。

中疾控：未發現更強變種病毒流行

至於新型變種病毒，米鋒表示，目前監測未發現新冠變種病毒傳播力、免疫逃逸能力及致病力明顯增強。中國疾控中心病毒病所研究員陳操則稱，今年以來，從全國口岸入境人士當中監測到39種進化分支，全部屬於Omicron變種病毒，並以BA.5.2與BF.7及其亞分支為主，「到目前為止還沒有監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行」。

吳尊友更指出，疫情3年以來，病毒持續變異，並呈現出傳染性增強、免疫逃逸能力增強、致病性減弱的趨勢，新冠病毒變種的變化，對人類生命安全的威脅正在減弱，「當然其中也不排除我們人類與新冠病毒的抗爭，特別是新冠疫苗的廣泛應用」。吳尊友認為，從目前趨勢來看，未來出現傳染性更強變種病毒株的可能性非常小，出現致病性加強、或者病毒「返祖」到Delta甚至原始病毒株的可能性也非常小。

