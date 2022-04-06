疫情｜堅持「動態清零」 上海今日再全民檢測

上海疫情仍然非常嚴峻，新增個案再創新高達到17,077宗，3月1日以來累計超過9萬宗。國家衛健委今日強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，快字當頭，加緊推進「應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」。上海市政府則宣布，今日在全市再展開一次核酸或快速抗原檢測，在檢測結果全部出爐前，全市繼續分區管控。
重點地區做核酸檢測 無感染小區做快測
上海市政府表示，本月1至5日期間有感染者的居民小區(單位、場所)為「重點地區」，以「10合1採樣」進行一次核酸檢測；速遞、外賣等城市服務保障且尚在流動的人士，在所屬地區做一次「單人單管」核酸檢測。本月1至5日期間無感染者的居民小區(單位、場所)，進行一次快速抗原檢測，若結果為陽性，進行單人單管核酸檢測。
至於今日檢測前核酸檢測陽性並正轉送隔離的人士，不列入今次檢測。之前混管核酸檢測陽性但未出個人複核結果，暫緩檢測；複核結果為陰性，再做一次單人單管核酸檢測。
張伯禮：要克服「小號流感，防疫過度」等錯誤認識
另外，中國工程院院士張伯禮昨接受官媒《健康時報》訪問時強調，全國支持上海在盡量短的時間內控制疫情蔓延，尤其要克服「小號流感，防疫過度」、「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等錯誤認識，亦要克服個別部門令行不止、自行其事的做法。
北京專家：香港疫情數據提供非常重要提示
北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強今日在國務院聯防聯控機制記者會上亦重申，Omicron毒力下降，是相對既往毒株而言，目前來看，其危害仍然高於流感，特別是對未接種疫苗或未全程接種疫苗的長者。王貴強同時指出，「香港疫情數據給我們一個非常重要的提示，疫苗接種與否與病死率關係密切」，香港染疫死亡者中，3.2%沒有接種疫苗，0.96%已接種1劑疫苗，0.14%已接種2劑疫苗，0.03%已接種3劑，從中可見，3針疫苗接種可有效降低Omicron病死率。
中國疾控中心：長者接種要盡快做到「應接盡接」
中國疾控中心昨發布《老年人新冠疫苗接種科普問答》，強調「老年人也要盡快做到『應接盡接』」，長者若對疫苗沒有絕對禁忌症，應盡快主動接種。