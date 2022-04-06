疫情｜堅持「動態清零」 上海今日再全民檢測

上海疫情仍然非常嚴峻，新增個案再創新高達到17,077宗，3月1日以來累計超過9萬宗。國家衛健委今日強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，快字當頭，加緊推進「應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」。上海市政府則宣布，今日在全市再展開一次核酸或快速抗原檢測，在檢測結果全部出爐前，全市繼續分區管控。

重點地區做核酸檢測 無感染小區做快測

上海市政府表示，本月1至5日期間有感染者的居民小區(單位、場所)為「重點地區」，以「10合1採樣」進行一次核酸檢測；速遞、外賣等城市服務保障且尚在流動的人士，在所屬地區做一次「單人單管」核酸檢測。本月1至5日期間無感染者的居民小區(單位、場所)，進行一次快速抗原檢測，若結果為陽性，進行單人單管核酸檢測。

至於今日檢測前核酸檢測陽性並正轉送隔離的人士，不列入今次檢測。之前混管核酸檢測陽性但未出個人複核結果，暫緩檢測；複核結果為陰性，再做一次單人單管核酸檢測。