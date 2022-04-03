疫情｜墾丁「台灣祭」1觀眾確診 萬人須檢測 壓軸嘉賓張震嶽快測陰性

台灣本土單日確診數字連續3天破百，今日新增183宗，其中基隆「小吃店」相關個案最多，佔45宗，累計205宗。

屏東縣恆春半島墾丁上周五起一連3天舉辦「台灣祭」大型音樂會，其中一名來自台北的觀眾昨傍晚獲通知是密切接觸者後，馬上就近購買快速檢測包檢測，結果陽性，隨即通報當局，由防疫救護車送院，及後確診。

台灣祭最後一天活動取消

確診遊客一連兩天都有參加台灣祭，活動首天約1萬人次參加，第二天約3萬人次。縣政府今早緊急宣布，取消今日最後一天的台灣祭，同時發短訊要求曾到會場的民眾盡快到當地醫院做核酸檢測。台灣祭會場今午3時起改為派發1.2萬份快速測試包，大批曾參加台灣祭的民眾排隊領取。截至今晚7時15分，共有848人核酸檢測，其中出結果的731人均呈陰性。