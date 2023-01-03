疫情｜央視轟外國針對中國入境旅客 做法「雙標」兼虛偽

多個國家收緊對中國旅客的入境措施，官媒央視今日發表評論文章，批評以美國為代表、在中國採取嚴格防疫政策時「不停嚷著要中國『放開』，否則就是沒有自由和人權」的歐美國家，在中國根據疫情變化而優化調整防疫政策後，又開始宣揚中國疫情「可能會突變出新毒株威脅他國防疫」，從而「出台違背事實、違背科學的入境限制政策」。央視炮轟，「這種雙標做法何其虛偽」。

央視斥美國等國家將中國防疫政策「當政治牌打」

該篇題為《虛偽！某些嚷嚷著要中國「放開」的國家，現在卻限制起中國人來了》的評論指出，中國當前流行的新冠病毒株主要是BA.5.2及BF.7，而這兩款病毒株「之前已經在世界各地傳播」，認為「這意味著任何地方都有可能出現新毒株」，質問「限制中國旅客入境有何意義？」評論同時引述世衛專家指，目前已有超過500款Omicron變種病毒在全球傳播，美國《華盛頓郵報》更指，Omicron XBB.1.5正在美國紐約和東北部地區流行，而多國衛生健康專家都認為，無必要對中國旅行實施入境限制措施，歐洲疾控中心甚至表示，對來自中國的旅客進行新冠檢測是「不合理的」。

評論直斥，抗疫3年來，美國等一些國家一直將中國防疫政策「當政治牌打」，在歐美一些人的政治邏輯中，「無論中國『放開』或是『不放開』，怎麼做都不對……他們拙劣的政治表演妄圖製造新一輪的分裂和對抗，將對全球早日走出疫情陰霾造成重大阻礙」。

央視：邀請中國遊客前往 「才是世界的主流聲音」

評論強調，中國正處於防疫政策調整期，「雖然面臨一些困難挑戰，但疫情形勢總體可控，各地經濟迅速復甦，社會活力正在釋放，曙光就在前頭」，泰國等各國旅遊局和駐華大使館紛紛在微博發文，向中國遊客發出邀請，「這才是世界的主流聲音」。