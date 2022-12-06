疫情｜官媒央視邀專家談Omicron：似流感 少重症 不用恐慌

內地多個城市放寬核酸檢測後，昨日整體新增27,847宗新冠肺炎本土感染，其中廣東、北京及重慶仍然佔最多，分別有5,541、4,666及4,168宗。媒體繼續發文講解當前主流新冠病毒株Omicron的特性，其中官媒央視引述多名專家指，真正重症比例不多，就算有也很快恢復，形容Omircon毒力明顯減弱，非常接近季節性流感，感染症狀甚至比重症感流更輕。

專家：重症主要是基礎病加重

報道引述廣州醫科大學附屬第一醫院、廣州呼吸健康研究院重症醫學科主任醫師黎毅敏指出，今波疫情重症比例不多，而且重症患者主要是基礎病加重，才要入院治療，但治療後很快康復。廣州醫科大學黨委書記唐小平亦表示，廣州今波疫情已收治16萬多名感染者，「死亡沒有發生過1例，診斷重型以上的僅僅是4例」，而且都是由基礎疾病導致的肺部感染，「跟新冠感染可能沒有直接的聯繫」。

專家強調Omicron可防可控可治

唐小平稱，Omicron與新冠原始病毒株及其他變種病毒株相比，「我們明顯地感覺到病毒的傳播力是強了，但是它的毒力明顯減弱」。他並以去年主流新冠病毒株Delta作比較，指去年患者出現肺炎的比例至少超過一半，但今波疫情超過90%都是無症狀及非常輕症，很少嚴重到肺炎或重症肺炎，稱「所以我覺得目前的變異株它的毒力應該是明顯減弱，非常接近季節性流感，所以我也希望我們廣大群眾不用恐慌，它是可防、可控、也可治的一個疾病」。

中醫專家：飲兩劑中藥很快緩解

報道又引述廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院院長張忠德表示，Omicron患者症狀主要是上呼吸道症狀，很少出現下呼吸道症狀，與新冠疫情剛開始時明顯不同，明顯減輕，「現在這些症狀看起來跟流感症狀非常相似，而且很多症狀是比重症流感或者是偏重症的流感更輕」，很多有症狀的患者發燒、頭痛、喉嚨痛，往往在服用兩劑中藥後12小時或24小時得到緩解，緩解後有一點咳嗽，使用中藥治療，效果也非常好。他又提到，無症狀、輕症及普通症患者，一般5至7日、最多11日就「轉陰」。

新華社談防疫：不放鬆、不焦慮、不停步

官媒新華社則發表題為《優化防控措施 樹立抗疫自信》的評論文章，以「不放鬆、不焦慮、不停步」總括防疫工作原則，強調「最困難的時期已經走過，現在奧密克戎(Omicron)病毒致病力在減弱，我們的應對能力在增強，這為持續優化完善防控舉措奠定了基礎，提供了條件」。

文章指出，「回歸正常是我們的共同心願」，世衛雖在上周五稱，現在距離能夠宣布新冠大流行緊急階段結束的那一刻更近，但「我們還沒走到那一步」，呼籲「完整、全面、準確地把握和執行防控措施，規範操作、不變形不走樣」，並推動防控措施持續優化。

北京再放寬核酸檢測 入公共場所只需掃場所碼

另外，北京今日進一步放寬核酸查驗措施，進入商場、超市、商務樓宇及各類公共場所，不查核酸證明，只需掃場所碼；進入社區、村亦不須核酸證明，常住居民甚至不用掃場所碼，惟進入室內密閉場所、重點場所及堂食仍要有48小時核酸陰性證明。