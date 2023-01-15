疫情｜官方通報在院死亡59938宗 胡錫進：準確統計難 已屬客觀的努力

國家衛健委昨披露，上月8日至本月12日期間，內地在院新冠感染相關死亡個案達59,938宗，而在本月12日，內地有127萬宗住院個案，其中104,018宗為重症。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博表示，有人認為這近6萬宗死亡個案未包括醫院外死亡個案，屬不完全統計，惟官方「大概考慮到了疫情期間準確統計死亡人數的困難，因此用了『在院死亡』的限定，這應被視為一種客觀的努力」。

專家籲過年期間勿熬夜、勿大量飲酒

另外，Omicron XBB變種病毒繼續受到關注。官媒《人民日報》旗下《健康時報》引述北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，XBB可能縮短之前感染所獲得的保護期，但短期內「陽康」人群對於XBB仍有免疫能力，建議民眾在農曆新年期間「不要熬夜，避免勞累，不要大量飲酒，正常做好防護措施就可以」，但長者、有基礎疾病人群，以及沒有感染過、無打過疫苗的人群，就要重點加強防護，注意探親訪友期間增加的感染風險。

專家指XBB或縮短「陽康」後保護期

李侗曾解釋，「我們一般認為，大家(感染新冠後)3至6個月內二次感染的風險很小，健康人群的保護期可達半年以上，免疫功能較差的人通常認為也可以保護3個月以上」，但一些研究顯示，XBB是免疫逃逸能力最強的變種病毒株，而外國一些研究團隊觀察發現，若XBB流行，可能會導致感染後所獲得的保護期縮短，但具體縮短多久，有待進一步研究。

李侗曾同時強調，根據外國的研究數據，XBB臨床表現和之前的病毒株無明顯區別，「所以我們認為即使二次感染，可能在臨床表現方面也沒有太大區別」。

