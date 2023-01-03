疫情｜專家強調無必要搶購蒙脫石散 官媒籲警惕炒藥黑手

Omicron XBB變種病毒株近日在內地引起極大關注，網上瘋傳XBB主攻心腦血管和消化系統，還點名呼籲購買「蒙脫石散」等止瀉藥，導致坊間掀起止瀉藥搶購潮，蒙脫石散、黃連素等賣斷市。官媒《人民日報》引述北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾表示，一些新冠病毒感染者確實會有嘔吐和腹瀉症狀，但通常1至3天可自行緩解，「沒有發現XBB毒株更容易侵犯心腦血管系統和消化系統」，強調無必要大量囤積治療呼吸道感染和消化道感染藥物，但可適量準備。

專家：腹瀉並非染疫罕見症狀

「澎湃新聞」則引述國家傳染病研究中心、復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇指出，部分新冠感染者確有消化道症狀，包括嘔吐和腹瀉等，而腹瀉在呼吸道以外的症狀中並不太罕見；從國外報道看，XBB也可能造成腹瀉，但並無出現更常見或更嚴重跡象，「XBB還是以侵犯呼吸道為主，因此『XBB主要攻擊腸道』並不成立」。

專家指腹瀉嚴重應補充水和電解質

王新宇又指，新冠造成的腹瀉通常較輕，一般不需要藥物治療，就能在短期內自行緩解，如果腹瀉嚴重，主要應該補充丟失的液體和電解質，而不是服用一些止瀉藥和抗細菌藥物。至於有傳XBB專攻心腦血管，王新宇表示，新冠感染的罕見併發症之一是腦炎，但發生概率很低，「大家不必過於緊張」。

官媒中央廣播電視總台「央廣網」發表評論，認為蒙脫石散等藥物近期「意外走紅」，要警惕背後是否有「攫取利益的黑手在推動」，呼籲有關部門加強巡查，依法打擊囤藥、抬價等行為。

專家：蒙脫石散沒有止瀉作用

評論並引述醫藥專家指出，蒙脫石散是治療腹瀉的常用輔助藥物，作用為黏附腸道病毒、減少腹瀉次數，「沒有止瀉作用」，而其副作用是藥物顆粒難排出體外，服用過多可能造成便秘。評論又指，民眾對於新冠變種病毒的不確定性感到焦慮，加上早前「買藥難」，遂為「有備無患」而搶購止瀉藥物，「都是人在應激狀態下的正常情緒，可以理解」，但「我們要認識到，用藥首先必須安全、對症」，應多關注科學防控信息，多留意醫學專家的指導建議，「適當備藥、科學用藥，不過度囤藥，更不能亂吃藥」。

另外，中國疾控中心病毒病所所長許文波強調，XBB已在一些歐美國家成為優勢毒株，但在內地尚未形成優勢傳播，主流仍是BA.5.2及BF.7，而XBB致病力與Omicron其他系列變種病毒株沒有明顯區別，在流行XBB的國家，重症率和死亡率也沒有增加。

內地昨增4804宗本土確診 多3死

內地昨日新增4,804宗新冠感染本土確診，廣東佔最多有1,829宗，其次是福建501宗、北京411宗、廣西383宗篡，上海則有31宗；新增3宗死亡個案，四川佔2宗、黑龍江1宗。