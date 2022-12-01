疫情｜廣州專家：「長新冠」不屬新冠肺炎後遺症

官媒《人民日報》報道，感染Omicron變種病毒後，絕大多數患者都屬無症狀感染或輕症，極少發展為重症，但仍有不少民眾擔心，染疫康復後會否留下較為嚴重的後遺症。報道引述崇雨田表示，後遺症在醫學上的定義，是感染傳染病並結束恢復期後，某些器官功能長期未能恢復正常，而根據觀察，一些新冠肺炎患者臨床表現可能持續較長時間，例如味覺嗅覺喪失、關節痛、記憶力下降、胸口痛、咳嗽等。崇雨田指，有學者將這些症狀稱為「長新冠」，但在他看來，尚不能歸類為「新冠肺炎後遺症」，因為「目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症，至少尚沒有證據表明有後遺症」。

微博不少網民揶揄，「專家昨天可不是這麼說的，病毒一夜之間變異到學會給人台階下了」、「全球多個國家醫學專家和WHO(世衛)強調新冠後遺症和長新冠是在放屁嗎？」、「可以共存，但不要睜眼說瞎話」、「有沒有後遺症根據當下需要決定，病毒還真有覺悟，反正話都是你們說盡了」、「新冠在我國仿佛是有思想的事物，如此生動靈活」。

還有網民直言，「『長新冠』是基本確立的，世衛組織和許多國家的疾控(例如英美)都給出了定義和結論(且來自所謂的『躺平』國家)，這些不是『有的學者』的看法和一家之詞。另外，強調長新冠不是『後遺症』也有誤導性，對一般人的理解來說，長新冠就是後遺症」。