疫情│廣州居民集中隔離 家居被爆門消毒

內地的嚴謹防疫措施，務求滴水不漏，廣東廣州有住宅小區區民投訴，防疫人員趁居民被送往集中隔離時，家中遭人破壞門鎖，苦主超過100戶，戶主返回家中才知遭逢厄運。社區物管公司稱，因收到「有人躲在家中」，於是破門查看及消毒，強調完全合法合規。

住在荔灣區邦華．星際小區的苦主，上周五(15日)完成酒店隔離後，見到家中及鄰居的鐵閘及門鎖被毀，「屍骸」扔棄在走廊，大門則貼有封條，既擔心家中財物有損失，又憂慮當局做法違規。

有內地傳媒向小區物管公司查詢，物管公司稱，本月10日收到「有人躲在家中」消息，於是疾控中心、街道辦、居委及派出所聯合決定，在確診個案的上三下3層，即6至12樓所有單位破門，「目的一個是為了消殺(病毒)，另外是為了防止有人躲在家中不出來。」物管公司強調，「整幢樓也只有穿著防護服的抗疫人員才可以上去」，又承諾事後會幫業主更換新鎖。警方也重申，行動是按照規定，「作為公民，在特殊時期，就配合政府，之後應該會重新換鎖。」

按照《傳染病防治法》第27條，「對被傳染病病原體污染的污水、污物、場所和物品，有關單位和個人必須在疾病預防控制機構的指導下或者按照其提出的衛生要求，進行嚴格消毒處理；拒絕消毒處理的，由當地衛生行政部門或者疾病預防控制機構進行強制消毒處理。」有業主認為，他們根本沒有在「被爆門」前收到通知，根本不符合「拒絕消毒處理」的條件。