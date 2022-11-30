疫情｜廣州連日疏導過千人回鄉 多人遇阻滯露宿廣州南站

內地昨日新增37,612宗新冠肺炎本土感染，廣東、重慶及北京仍然佔最多，分別有8,754、7,833及4,522宗。在廣東重災區廣州海珠區，政府加強防疫並同時「應解盡解」，結合「無疫社區」「無疫網格」，安排有意願回鄉的近萬名外省人士離開廣州，而近3日已有過千名符合回鄉條件的人士獲轉送至廣州南站，但當中許多人都滯留車站，無法離開。 完成「3+5+3」檢疫可獲安排回鄉 內地傳媒報道，廣州的疏導回鄉計劃條件是要符合「3+5+3」，即「所在樓棟連續3天無新增病例，持續5天核酸檢測結果陰性、健康碼綠碼，接受3天集中健康監測」，確定沒有染疫後，民眾就可在做好個人防護下，獲閉環轉送到市內或市外目的地。

據報不少人被送抵廣州南站後，才發現買不到車票或者不符合目的地防疫要求，要滯留車站。加上多間大學提前放寒假，「自願回鄉」的學生湧去廣州南站搭高鐵回鄉，車站內外人山人海的情況有如春運。此外，許多滯留旅客在車站周邊露宿，引發「車站封閉」傳聞。 廣州南站澄清無封站 車站晚間清場消毒 廣州南站相關負責人昨表示，廣州南站被封是謠言，「旅客在廣州南站的購票、候車、乘車等一切正常」，又指近日疫情嚴峻，車站會在晚上停止營業後徹底消毒，待凌晨5時許消毒完畢後，旅客才可入內。負責人強調，車站內有熱水器24小時提供熱水，地方政府亦有向滯留旅客送帳篷、被子等物資。 目前進入廣州南站乘車，需持48小時內核酸陰性證明，出示健康碼綠碼，且體溫不高於37.3℃；前往北京還需出示「北京健康寶」綠碼。鐵路部門提醒民眾提前做好相關準備，不要盲目聚集廣州南站。