疫情｜怕出現併發症「心肌炎」 內地民眾搶購「輔酶Q10」

內地多個省市近日陸續表示，已平穩度過第一波感染高峰，坊間的「搶購潮」亦從針對感染症狀的止痛退燒藥、止瀉藥等，「過度」到心臟保健品「輔酶Q10」(Coenzyme Q10)。內地傳媒報道，輔酶Q10在淘寶、京東等網購平台一度缺貨，在上海、山東青島等地的藥房也一盒難求，全球最大輔酶Q10生產商金達威更透露，輔酶Q10訂單量明顯上升，具體漲幅不便透露。
多家內地傳媒早前引述專家指出，「陽康」仍未能掉以輕心，因為一些繼發感染或併發症可能要過一段時間才表現出來。其中官媒央視引述北京安貞醫院常務副院長周玉杰表示，新冠感染者大部分5至7日症狀好轉、逐步康復，但也有少數患者會「累及心肌」，一般是在感染兩周後出現心跳過快或過慢，有時胸痛、胸悶氣短、心悸甚至暈厥等，若症狀較為嚴重，要及時到醫院檢查是否患心肌炎。
擔憂情緒漲 網購平台及藥房輔酶Q10缺貨
由於心肌炎可以致命，「陽過之後小心病毒性心肌炎」、「陽康運動後易得急性心肌炎」、「服用輔酶Q10後不良心血管事件發生率、心血管病死率更低，心功能狀況得到改善」等消息隨即在網上瘋傳，輔酶Q10頓成最新搶購目標。內地財聯社報道，上周四京東商城300元(人民幣，下同)以下的輔酶Q10熱銷榜前6位之中，有4款產品斷貨；同日記者走訪青島多間藥房，發現大廠生產的輔酶Q10已經缺貨，藥房亦坦言貨源不足，每間分店一次只分到幾盒。
專家：輔酶Q10只能輔助治療心肌炎
內地「澎湃新聞」報道，網購平台輔酶Q10斷貨現象，至昨日已有所好轉，上海多間藥房的輔酶Q10則仍然搶手，一到貨就被搶購一空。不過，報道引述上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新指出，「輔酶Q10不能預防心肌炎，只是對於心肌炎起到輔助治療的作用。這是一種能量藥物，可以幫助心肌的恢復，但並不是最主要的藥物，也不是特效藥」。
內地「鳳凰網」亦引述加州大學三藩市分校醫學中心住院藥劑師Calvin Jiang表示，輔酶Q10被炒作成了治療心肌炎神藥，「在我看來又是一場囤藥鬧劇」，目前只有少數研究探討輔酶Q10是否有助於預防心臟病，尚未有定論，但有證據表明可降低心臟手術某些併發症的風險，而在美國，輔酶Q10是作為膳食補充劑出售。
專家：新冠引起心肌炎的機率極低
Calvin Jiang認為，「輔酶Q10應該對新冠引起的心肌炎沒有幫助，或者說幫助非常小」，又指因新冠病毒引起心肌炎的機率極低，「2021年英國新冠引起的心肌炎住院比例為0.007%。在奧密克戎時期，這個比例估計更低」。
廣州市花都區人民醫院副主任藥師方健也認為，雖然輔酶Q10能夠改善心肌細胞氧供，「但這與預防心肌炎發生也不能劃等號」，其作用是「輔助治療」，即「不能單獨用於治療病毒性心肌炎，必須要聯合必要的治療藥物使用」，而且「輔酶Q10人體自身就可以合成，能夠正常飲食的成人通常是不會缺乏，也就不需要額外補充」。