疫情｜怕出現併發症「心肌炎」 內地民眾搶購「輔酶Q10」

內地多個省市近日陸續表示，已平穩度過第一波感染高峰，坊間的「搶購潮」亦從針對感染症狀的止痛退燒藥、止瀉藥等，「過度」到心臟保健品「輔酶Q10」(Coenzyme Q10)。內地傳媒報道，輔酶Q10在淘寶、京東等網購平台一度缺貨，在上海、山東青島等地的藥房也一盒難求，全球最大輔酶Q10生產商金達威更透露，輔酶Q10訂單量明顯上升，具體漲幅不便透露。

多家內地傳媒早前引述專家指出，「陽康」仍未能掉以輕心，因為一些繼發感染或併發症可能要過一段時間才表現出來。其中官媒央視引述北京安貞醫院常務副院長周玉杰表示，新冠感染者大部分5至7日症狀好轉、逐步康復，但也有少數患者會「累及心肌」，一般是在感染兩周後出現心跳過快或過慢，有時胸痛、胸悶氣短、心悸甚至暈厥等，若症狀較為嚴重，要及時到醫院檢查是否患心肌炎。

擔憂情緒漲 網購平台及藥房輔酶Q10缺貨

由於心肌炎可以致命，「陽過之後小心病毒性心肌炎」、「陽康運動後易得急性心肌炎」、「服用輔酶Q10後不良心血管事件發生率、心血管病死率更低，心功能狀況得到改善」等消息隨即在網上瘋傳，輔酶Q10頓成最新搶購目標。內地財聯社報道，上周四京東商城300元(人民幣，下同)以下的輔酶Q10熱銷榜前6位之中，有4款產品斷貨；同日記者走訪青島多間藥房，發現大廠生產的輔酶Q10已經缺貨，藥房亦坦言貨源不足，每間分店一次只分到幾盒。