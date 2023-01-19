疫情｜新變種Deltacon XAY.2掀關注 中疾控：國內未監測到

繼XBB後，最近在泰國驗出的新變種病毒「德爾塔克戎」(Deltacon)XAY.2引起許多內地網民關注，擔心隨著外遊及外國遊客入境引起本土傳播。中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞今日在國務院聯防聯控機制記者會上指出，目前在全球有9個國家和地區監測到XAY.2，而中國尚未監測到這款變種病毒株。

中疾控：XAY.2感染在丹麥等極少數國家增加

常昭瑞介紹，XAY.2是Omircon BA.4、BA.5與Delta AY.45的重組體，2022年8月31日首次在南非發現，同年12月以來，XAY.2感染在丹麥等極少數國家呈升高趨勢，目前還沒有關於XAY.2傳播力、致病力及免疫逃逸能力等方面的足夠數據。

常昭瑞表示，中國會繼續跟蹤國際動態，進一步加強監測輸入個案及本土個案的新冠病毒變種病毒株，及時展開分析研判。常昭瑞又呼籲現階段仍要加強個人防護，注意保持戴口罩、手衛生、勤通風等良好衛生習慣；入境人士入境後，如出現新冠感染相關症狀，要做好健康監測，必要時及時就診。

專家：未發現XAY.2在某一國家或地區成主流毒株

《人民日報》旗下《健康時報》日前引述北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，目前還未發現XAY.2在某一國家、地區成為主流流行毒株、增加重症率，「從這一點來說，它並沒有像XBB毒株那樣具有非常強的免疫逃逸能力，目前還是認為XBB毒株的免疫逃逸能力最強」，惟需繼續關注XAY.2情況。

李侗曾又認為，不必對出國旅遊過於擔心，但也要做好準備，「例如口罩、消毒濕巾等防疫物資，最好能了解一下當地的就醫流程」。