疫情｜柯文哲估台北單日確診50萬 陳時中：要破世界紀錄？

台灣今日新增8,822宗本土確診，再創單日新高，新北、台北和桃園仍然佔最多，分別有3,241、1,892及1,452宗，另全台死亡個案增加2宗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中估計，新增確診數字明日就會破1萬，但相信不會出現台北市長柯文哲所推斷，到下月中旬僅台北市就單日確診50萬的情況，「要破這樣的世界紀錄，台灣有沒有這可能性，我們要理性來看」。

陳時中：感染者越多 病毒踫壁機會越多

陳時中指，若以美國作比較，美國單日最高有130萬至170萬人確診，而美國人口是台灣的15倍，以此換算，台灣疫情高峰期可能單日有十幾萬至20萬人確診；若以南韓來比較，南韓人口是台灣的2.5倍，當地單日最高有62萬至68萬人感染，估計台灣單日確診最多30萬人。

陳時中又強調，台灣戴口罩、勤洗手等非醫療防護措施，算是全球國家和地區之中做得最好，已能隔絕一部分快速傳播，而且台灣的新冠疫苗接種率和保護力，都比其他國家疫情大氾濫前高很多，加上疫情不會「無限循環往上走」，感染的人越多，病毒踫壁的機會越多，就會在某個點趨緩、回落。

台灣取消實聯制 明起實名買快測試劑

此外，陳時中宣布，今日起取消「實聯制」(類似香港「安心出行」)，鼓勵民眾使用「社交距離App」。為確保每人都能以更合理價格買到快速檢測試劑，台灣明起實施快測包實名制，每人可憑健保卡或居留證在指定藥局、衛生所購買5份快測包，每份100元新台幣(約26港元)。

國台辦：台與病毒共存恐致大量死亡

在北京，國台辦發言人馬曉光對於台灣採取「與病毒共存」防疫模式導致確診數字飆升，直言「參照當前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，將會有多少人失去生命。這是兩岸同胞都不願意看到的」。馬曉光強調，大陸的動態清零防疫總方針，才可以最有效保護民眾生命安全和身體健康，同時保持經濟社會發展。